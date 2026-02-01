Catherine O’Hara ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Si bien la actriz canadiense se hizo conocida por innumerables producciones, muchos la recuerdan por sus últimas apariciones en pantalla, entre ellas “The Studio”, por la que fue nominada en 2025 a Mejor actriz de reparto en serie de comedia en los Premios Emmy y también obtuvo una nominación en los Globos de Oro. Debido a que la sátira fue renovada para una segunda temporada, te contamos qué pasará con su papel.

Vale precisar que en la trama, O’Hara interpretó a Patty Leigh, la histórica jefa de Continental Studios, que es despedida después de acumular varios fracasos en taquilla. Esa traición, porque quien la reemplaza es su antiguo protegido Matt Remick (Seth Rogen), convierte a su personaje en uno de los motores cómicos de la serie.

El carisma y talento de Catherine O’Hara la convirtieron en una actriz querida en todo el mundo. | Crédito: AFP

¿EN QUÉ QUEDARÁ EL PERSONAJE DE CATHERINE O’HARA TRAS SU FALLECIMIENTO?

Catherine O’Hara apareció en la primera temporada de la aclamada serie televisiva “The Studio”, que fue renovada para una segunda entrega; por lo que muchos están convencidos de que formaba parte de la edición dos; sin embargo, eso no será así, y no nos referimos por su repentina muerte, sino porque ella se había retirado del proyecto.

Aunque al inicio la actriz aceptó continuar con su personaje, poco tiempo después decidió dejar la producción por “asuntos personales”, indicó una fuente a The Sun.

“Tenía previsto filmar, pero modificaron el calendario para centrarse en escenas sin su personaje. No creo que haya filmado nada para la segunda temporada”, señaló otra fuente a Entertainment Weekly.

Algo que confirmó un representante de la ganadora de un Globo de Oro y un Premio Emmy por la serie “Schitt’s Creek” (2020), es que “The Studio” y la temporada 2 de “The Last of Us”, ambos emitidos en 2025, fueron sus últimos trabajos.

La actriz Kathryn Hahn, quien da vida a la excéntrica directora de marketing Maya Mason, lamentó el fallecimiento de la actriz. “No trabajé tanto como hubiera soñado con O’Hara, pero cada vez que la veía hacer algo, admiraba sus decisiones. Sus decisiones fueron sorprendentes y, además, totalmente acertadas, y la respeto muchísimo como comediante, con tanta integridad en el centro de su interpretación”.