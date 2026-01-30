La noticia conmovió al mundo del cine y la televisión este viernes: Catherine O’Hara, la talentosa y carismática actriz canadiense, falleció a los 71 años. Para millones, siempre será la madre angustiada que grita “¡Kevin!” en Mi pobre angelito, aunque su legado supera ampliamente ese icónico papel. Ganadora del Emmy y consagrada como un referente contemporáneo gracias a Schitt’s Creek, O’Hara dejó una carrera sólida, diversa y muy querida por el público. Su muerte fue confirmada por su equipo de representación, sin ofrecer más detalles, lo que generó inevitablemente preguntas sobre lo sucedido.

¿Qué le pasó a Catherine O’Hara?

A partir de la información disponible, la causa exacta de la muerte de Catherine O’Hara no ha sido revelada públicamente. Su equipo confirmó el fallecimiento a la AFP, pero no ofreció detalles médicos.

Según el portal Page Six, la actriz fue trasladada en ambulancia durante la madrugada del viernes desde su residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, luego de una llamada de emergencia.

Los paramédicos la llevaron en estado “grave” a un hospital, donde finalmente falleció. Hasta el momento, no se ha informado si padecía alguna enfermedad previa ni las circunstancias específicas que provocaron su muerte.

Catherine O’Hara y John Heard son los despistados padres que se olvidan de su hijo menor en casa. | Crédito: 20th Century Fox

La trayectoria de Catherine O’Hara

Más allá de las incógnitas, su trayectoria habla por ella. Nacida en Toronto en 1954, O’Hara dio sus primeros pasos en la comedia dentro del legendario grupo de improvisación Second City Theatre, donde inició una sociedad creativa con Eugene Levy que marcaría su carrera.

Juntos trabajaron en varios proyectos, incluido su debut cinematográfico en Double Negative (1980) y, décadas después, el fenómeno cultural Schitt’s Creek, donde Catherine brilló como la inolvidable Moira Rose, un personaje tan excéntrico como entrañable.

En cine, su versatilidad quedó clara con papeles memorables como Delia en Beetlejuice de Tim Burton, la madre de Kevin en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, además de prestar su voz a Sally en El extraño mundo de Jack.

En televisión, dejó huella con apariciones en Modern Family, El show de Larry David, The Last of Us y, más recientemente, The Studio, sátira de Apple TV+ que le valió una nominación al Globo de Oro.

Catherine O’Hara falleció a los 71 años, dejando una huella imborrable en el cine y la televisión. | Crédito: AFP

Macaulay Culkin y su emotivo mensaje a Catherine O’Hara

La reacción de colegas y amigos no se hizo esperar. Macaulay Culkin le dedicó un emotivo mensaje recordando el vínculo que los unió desde el rodaje de Mi pobre angelito, mientras que Pedro Pascal escribió un sencillo pero contundente “Eternamente agradecido” por haber compartido pantalla con ella.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más, quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero había tanto más que decir”, escribió Caulkin este viernes en una emotiva publicación de Instagram.

Catherine O’Hara estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch y era madre de dos hijos, Matthew y Luke. Su partida deja un vacío enorme, pero también una filmografía que seguirá provocando risas, emoción y admiración por generaciones.