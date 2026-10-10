Friederike Becht interpreta a Lisa Konrad en la miniserie alemana "La trampa", que se basa en la novela homónima de Melanie Raabe (Foto: Netflix)
Friederike Becht interpreta a Lisa Konrad en la miniserie alemana "La trampa", que se basa en la novela homónima de Melanie Raabe (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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En “La trampa” (“The Trap” en inglés y “Die Falle” en su idioma original), una exitosa escritora que vive completamente aislada y recluida en su casa tras el brutal asesinato de su hermana cree reconocer al culpable en un programa de television, así que decide investigar y actuar por su cuenta en lugar de acudir a la policía. Luego de elaborar un arriesgado plan que la coloca como carnada, queda atrapada en una red de engaños, sospechas y recuerdos contradictorios. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta ?

Este thriller psicológico dirigido, escrito y producido por Isabel Kleefeld, destaca principalmente por su atmósfera de alta tensión y cuenta con las actuaciones de Friederike Becht, Hans Löw, Matthias Brandt, Miriam Ohlmeyer, Josephine Thiesen, Malaya Stern Takeda, Anna Schudt y Michael Klamme.

¿EN QUÉ SE BASA “THE TRAP”?

”, producida por Constantin Film, está basada en la novela homónima de Melanie Raabe, novelista, periodista y actriz de teatro alemana que destaca por novelas de suspense y misterio como “El extraño” (“Die Wahrheit”), “La sombra” (“Der Schatten”) y “Los bosques” (“Die Wälder”).

Friederike Becht asume el papel de Lisa Konrad y Hans Löw asume el papel de Robert Lenzen en la miniserie alemana "La trampa", dirigida y escrita por Isabel Kleefeld (Foto: Netflix)
Friederike Becht asume el papel de Lisa Konrad y Hans Löw asume el papel de Robert Lenzen en la miniserie alemana "La trampa", dirigida y escrita por Isabel Kleefeld (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA TRAMPA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Trap”, “Lisa Konrad (Friederike Becht) es una exitosa escritora que no ha vuelto a salir de casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna hace diez años. Pero cuando cree reconocer al asesino en la televisión, decide ponerle una trampa y usar su propia vida como carnada para atraparlo.

Por lo visto en el tráiler, Lisa asegura que vio al hombre que asesinó a su hermana, pero su terapeuta le asegura que puede estar confundiendo sus recuerdos con sueños. La escritora se niega a escuchar razones y da inicio a su plan de venganza. El primer paso es atraer el supuesto criminal.

¿CÓMO VER “LA TRAMPA”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE TRAP”

REPARTO DE “LA TRAMPA”

  • Friederike Becht como Lisa Konrad
  • Hans Löw como Robert Lenzen
  • Alexander Schubert
  • Katja Ponickau
  • Stefan Gorski como Max
  • Naila Schuberth como Toni
  • Josephine Thiesen como Anna
  • Matthias Brandt como Norbert Rudow
  • Anna Schudt como Pia
  • Michael Klammer como Leon Weber
  • Malaya Stern Takeda como Yuma
  • Silvina Buchbauer como Alexandra Faust
  • Jonas Tesifa como Samy
  • Miriam Ohlmeyer como Sophie
  • Vassily Kazakos como Jorgo Vatali
  • Christian Skibinski
  • Stefan Riesner
Lisa Konrad (Friederike Becht) recuerda a su amada hermana en esta escena de la miniserie alemana "La trampa", que se estrena el 13 de octubre (Foto: Netflix)
Lisa Konrad (Friederike Becht) recuerda a su amada hermana en esta escena de la miniserie alemana "La trampa", que se estrena el 13 de octubre (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DIE FALLE”?

La primera temporada de “The Trap”, que cuenta con Friederich Oetker y Tom Spieß como productores, tiene seis episodios.

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