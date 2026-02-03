“Unfamiliar” es una serie alemana de Netflix que narra la historia de los esposos Simon (Felix Kramer) y Meret Schäfer (Susanne Wolff), dos exespías que se esconde desde hace muchos años y que dirigen un refugio para quienes no deben ser encontrados. Cuando una amenaza que creían oculta reaparece, deben escapar de los peligros que los acechan, proteger a su hija e intentar salvar su matrimonio. ¿Cuándo se estrena la cinta dirigida por Paul Coates? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El thriller de espionaje, escrito por Paul Coates, Alexander Seibt y Kim Zimmermann, y producida por Gaumont (“Barbarians” y “Lupin”), promete una mezcla de acción trepidante e intenso drama sentimental.

“Unfamiliar” cuenta con un elenco conformado por Susanne Wolff, Felix Kramer, Maja Bons, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Natalia Belitski, Samuel Finzi, Genija Rykova, Anand Batblieg Chuluunbaatar, Laurence Rupp, Seyneb Saleh, Sina Martens y Aaron Altaras.

Henry Hübchen como Gregor Klein, Susanne Wolff como Meret Schäfer y Felix Kramer como Simon Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “UNFAMILIAR”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Unfamiliar”, “Simon y Meret, dos exagentes del Servicio de Inteligencia alemán (BND), regentan un refugio secreto en pleno corazón de Berlín. La llegada de una amenaza del pasado los obliga a huir de sicarios, agentes rusos, el propio BND, viejos amores y un sinfín de peligros. Y, por si esto fuera poco, deberán hacerlo al tiempo que intentan mantener su matrimonio a flote.”

¿CÓMO VER “UNFAMILIAR”?

“Unfamiliar” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “UNFAMILIAR”

REPARTO DE “UNFAMILIAR”

Susanne Wolff como Meret Schäfer

Felix Kramer como Simon Schäfer

Maja Bons como Nina

Andreas Pietschmann como Jonas Auken

Henry Hübchen como Gregor Klein

Natalia Belitski como Katya

Samuel Finzi como Josef Koleev

Genija Rykova como Vera Koleeva

Anand Batblieg Chuluunbaatar como Yul

Laurence Rupp como Ben

Seyneb Saleh como Julika

Sina Martens como Alice

Aaron Altaras

Susanne Wolff interpreta a Meret Schäfer, Maja Bons interpreta a Nina y Felix Kramer interpreta a Simon Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “UNFAMILIAR”?

El rodaje de “Unfamiliar”, producida por la compañía Gaumont, comenzó en Berlín en octubre de 2024.