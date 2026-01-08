Va terminando la espera para los fans de las series de época. Y es que “Mil Golpes” (en inglés: “A Thousand Blows”), el drama histórico creado por Steven Knight—la mente maestra detrás de “Peaky Blinders”—,regresa a Disney+ y Hulu con su temporada 2. Así, Stephen Graham y Erin Doherty, ganadores del premio Emmy por su actuación en "Adolescence" (“Adolescencia”) de Netflix, se vuelven a reunir en este relato donde el boxeo, las bandas criminales y la supervivencia se entrelazan en una trama llena de violencia y drama.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción se desarrolla un año después de los acontecimientos finales de la primera temporada.

Resulta que Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) se ha convertido en la sombra del hombre que fue, mientras que Sugar Goodson (Stephen Graham) está separado de su familia y sumido en una espiral autodestructiva marcada por el alcoholismo.

Mary Carr (Erin Doherty), por su parte, regresa decidida a reagrupar a las Cuarenta Elefantas y reclamar su corona.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mil Golpes” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “A THOUSAND BLOWS”?

La segunda entrega de la serie se compone de 6 episodios en total, los cuales se estrenan el viernes 9 de enero del 2026.

Así, los espectadores tendrán la oportunidad de realizar una maratón completa desde el momento de su lanzamiento.

¿A QUÉ HORA SE PUEDE VER LA TEMPORADA 2 DE “A THOUSAND BLOWS”?

Como es habitual con los estrenos internacionales de Disney+, los episodios de la temporada 2 de “Mil Golpes” llegarán a la plataforma a las 3:00 a.m. (ET).

Esto se traduce en diferentes horarios según tu ubicación geográfica:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero España 9:00 a.m. (ET) del viernes 9 de enero

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “A THOUSAND BLOWS”?

“Mil Golpes” es una producción exclusiva de Disney+ a nivel internacional (incluyendo Latinoamérica y España) y de Hulu en Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de estas plataformas de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “A THOUSAND BLOWS”

Año de estreno: 2025

2025 Duración promedio de episodios: 50 min.

50 min. País: Reino Unido

Reino Unido Creador: Steven Knight

Steven Knight Dirección: Ashley Walters, Tinge Krishnan, Coky Giedroyc, Dionne Edwards, Katrin Gebbe, Nick Murphy

Ashley Walters, Tinge Krishnan, Coky Giedroyc, Dionne Edwards, Katrin Gebbe, Nick Murphy Guion: Ameir Brown, In-Sook Chappel, Harlan Davies, Yasmin Joseph, Steven Knight

Ameir Brown, In-Sook Chappel, Harlan Davies, Yasmin Joseph, Steven Knight Música: Federico Jusid, Adrian Foulkes

Federico Jusid, Adrian Foulkes Fotografía: Milos Moore, Catherine Derry, Rasmus Arrildt

Milos Moore, Catherine Derry, Rasmus Arrildt Compañías: The Story Collective, Water & Power Productions, Matriarch Productions

El póster de la temporada 2 de "Mil golpes", serie dramática creada por Steven Knight (Foto: Disney+ / Hulu)