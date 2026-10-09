La franquicia “Yellowstone” continúa vigente gracias a los spin-offs “Marshals” y “Dutton Ranch”. La primera se estrenó en marzo de 2026 y se centra en Kayce Dutton (Luke Grimes), quien deja atrás su vida en el rancho de su familia para unirse a una unidad de élite de los US Marshals (alguaciles federales) en Montana. El protagonista utiliza sus habilidades como ex-Navy SEAL y vaquero, se enfrenta a fugitivos, milicias, traficantes y grupos criminales.

Por su parte, “Dutton Ranch” sigue a Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser), quienes tras dejar atrás los conflictos y los “fantasmas” de Montana y el rancho familiar, se trasladan al sur de Texas (en la zona de Río Paloma), donde intenta comenzar de cero junto al joven Carter (Finn Little). Aunque lo intentan, tienen que recurrir a las viejas costumbres para enfrentarse a un poderoso rancho rival de la zona, liderado por la astuta matriarca Beulah Jackson (Annette Bening).

“Marshals”, creada por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut, fue renovada para una segunda temporada, que empezó su emisión el 4 de octubre de 2026. Mientras que, “Dutton Ranch”, creada por Chad Feehan, fue renovada para una segunda entrega en junio debido al enorme éxito de audiencia. ¿Significa que los fans de la franquicia “Yellowstone” tendrán el ansiado crossover?

Cole Hauser regresa como Rip Wheeler y Kelly Reilly regresa como Beth Dutton en "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

“MARSHALS” Y “DUTTON RANCH” ¿TENDRÁN UN CROSSOVER?

Desde la primera temporada de ambas series, surgieron rumores de un crossover, algo que sin duda, emocionó a los fanáticos. Pero hasta el momento, no se ha confirmado que ese gran evento sucederá en las segundas temporadas de “Marshals” y “Dutton Ranch”. Pero tampoco se ha descartado.

Después de las declaraciones del showrunner Spencer Hudnut a TVLine queda claro que es cuestión de tiempo para que el crossover entre los spin-off de “Yellowstone” se convierta en una realidad. “Sin duda, hemos hablado de ello desde que formo parte de esta serie”, indicó. “Creo que es un objetivo”.

“Sin duda nos encantaría ver a Kayce y a su hermana reunidos, ya sea en Texas o en Montana”, aseguró el productor ejecutivo de “Marshals”. “Creo que el público se lo merece, y también creo que sería muy positivo para Kayce recordar que todavía tiene familia ahí fuera”.

Sin embargo, existe algo que lo impide, al menos por el momento. Y no se debe a que la serie de CBS y la de Paramount+ tengan un formato distinto y aunque comparten la esencia Dutton tienen marcadas diferencias. El verdadero problema es la “logística”.

“La realidad de cómo lo lograremos es una cuestión más amplia que necesita respuesta”, explicó Hudnut. “En cuanto a la logística... estamos en pleno rodaje y acaban de empezar a escribir la segunda temporada. Así que eso podría tardar un poco más”.

Por lo pronto, los fans de “Yellowstone” tendrán que conformarse con el regreso de Jefferson White como Jimmy Hurdstrom, el peón del rancho original que apareció en más de 40 episodios de la serie de Paramount Network.