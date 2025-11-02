Con su esperada segunda temporada, el famoso reality show “El juego del calamar: El desafío” (en inglés: “Squid Game: The Challenge”) está listo para su regreso triunfal en Netflix. Así, quizá te gustaría saber cómo disfrutar de los nuevos episodios del programa sin problemas. Por eso, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta todo lo que debes saber sobre su lanzamiento.

Vale precisar que la segunda entrega del reality—inspirado en la exitosa serie “El juego del calamar”—retorna al streaming un par de años después de que la primera temporada cautivara a millones de espectadores en todo el mundo.

Además, el impactante show televisivo fue nominado a un Emmy y logró ganarse un prestigioso BAFTA en aquel entonces.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “SQUID GAME: THE CHALLENGE”?

En la temporada 2 de “El juego del calamar: El desafío”, 456 nuevos participantes ponen a prueba su ingenio, resistencia y alianzas para conseguir un increíble premio de 4,56 millones de dólares que—obviamente—podría cambiarles la vida.

En ese sentido, con giros inesperados y desafíos nunca antes vistos, esta edición del espectáculo lleva la competición al límite: resulta que cada decisión puede suponer la eliminación y solo uno logrará proclamarse vencedor.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “SQUID GAME: THE CHALLENGE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “SQUID GAME: THE CHALLENGE”?

La segunda entrega del reality de Netflix se estrena el martes 4 de noviembre del 2025.

Sin embargo, a diferencia de otros títulos de la plataforma de streaming de la “N” roja, el show está programado para emitirse como un evento de tres semanas con lanzamiento escalonado.​​

Semana 1 - martes 4 de noviembre del 2025 : episodios 1-4.

: episodios 1-4. Semana 2 - martes 11 de noviembre del 2025 : episodios 5-7.

: episodios 5-7. Semana 3 - martes 18 de noviembre del 2025: el resto de episodios hasta el gran final.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “SQUID GAME: THE CHALLENGE”?

En Estados Unidos, los capítulos de “El juego del calamar: El desafío 2” se estrenan a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Esto significa que el horario de lanzamiento en diferentes países hispanohablantes sería:​

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SQUID GAME: THE CHALLENGE”?

Tal como te puedes imaginar, para ver la temporada 2 del reality show, solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix.

Cabe resaltar que la plataforma ofrece diferentes planes con los que sus usuarios tienen acceso a todo su catálogo de contenido.

"¿Por qué hacer amigos… cuando puedes hacerte millonario?" dice el eslogan promocional de la temporada 2 de "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)