“La residencia” (“The Residence” en su idioma original) es un drama de misterio de Netflix creado por Paul William Davies y producido por Shondaland. Cuando la Casa Blanca se convierte en la escena de un crimen durante una cena de Estado, la famosa inspectora Cordelia Cupp (Uzo Aduba) debe investigar el caso e interrogar a todos los sospechosos para descubrir la verdad. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva serie de Shonda Rhimes?

“‘La Residencia’ es, sinceramente, muchas cosas. Es divertida, llena de suspenso, ingeniosa, a veces es totalmente absurda y, en otras, genuinamente romántica”, explicó Davies a Tudum. “Como novela de misterio, creo que lo que realmente la hace original y única es Cordelia Cupp. Es simplemente especial”.

Además de Aduba, el elenco de “The Residence” lo conforman actores como Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Randall Park, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. y Mary Wiseman.

Uzo Aduba da vida a Cordelia Cupp y Randall Park da vida a Edwin Park en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “THE RESIDENCE”?

Aunque la “La residencia” está inspirada en la novela “The Residence: Inside the Private World of the White House” de Kate Andersen Brower, solo marca el punto de partida de la serie. El showrunner Davies ha creado una historia completamente nueva.

“Una de las cosas que realmente me impactó al leer el libro de Kate Brower, que fue el punto de partida de todo esto, fue la teatralidad absoluta”, dijo Davies a Tudum. “La gente suele usar el término arriba/abajo para describir la vida en estas grandes casas como la Casa Blanca, pero yo lo veía más en términos de escena/entre bastidores”.

SINOPSIS DE “LA RESIDENCIA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cadáver. Un detective excéntrico. Una cena de estado desastrosa. “La Residencia” es una intrigante novela policíaca ambientada en los pisos superior, inferior y trasero de la Casa Blanca, entre el ecléctico personal de la mansión más famosa del mundo.

En medio de todos los giros inesperados, la detective Cordelia Cupp colabora con el escéptico agente especial del FBI Edwin Park para desentrañar un misterio intrigante (y mortal). Como revela el avance, la víctima del asesinato es AB Wynter, el ujier jefe de la Casa Blanca, y todos son sospechosos”.

¿CÓMO VER “LA RESIDENCIA”?

“La residencia” se estrenará el jueves 20 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama de misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE RESIDENCE”

REPARTO DE “LA RESIDENCIA”

Uzo Aduba como Cordelia Cupp

Giancarlo Esposito como A. B. Wynter

Randall Park como Edwin Park

Susan Kelechi Watson como Jasmine Haney

Ken Marino como Harry Hollinger

Jason Lee como Tripp Morgan

Edwina Findley como Sheila Cannon

Molly Griggs como Lilly Schumacher

Al Mitchell como Rollie Bridgewater

Dan Perrault como Colin Trask

Spencer Garrett como Wally Glick

Bronson Pinchot como Didier Gotthard

Isiah Whitlock Jr. como Larry Dokes

Mary Wiseman como Marvella

Matt Oberg como Nick Simms

E. L. Losada como St. Pierre

Alexandra Siegel como Valentina Motta

Ryan Farrell como Lorenzo Motta

Barrett Foa como Elliot Morgan

Al Franken como Aaron Filkins

Julian McMahon como Stephen Roos

Kylie Minogue

Jane Curtin como Nan Cox

James Babson como Daryl Armogeda

Eliza Coupe como Margery Bay Bix

Izzy Diaz como Eddie Gomez

Paul Fitzgerald como Perry Morgan

Roslyn Gentle como Rachel Middlekauff

Chris Grace como Duane Ladage

Juliette Jeffers como Angie Huggins

Sumalee Montano como Dana Hammond

Brett Tucker como David Rylance

Nathan Lovejoy como Alden Tamridge

Julieth Restrepo como Elsyie Chayle

Mel Rodriguez como Bruce Geller

Rebecca Field como Emily Mackil

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA RESIDENCIA”?

“The Residence”, que cuenta con Paul William Davies y Shonda Rhimes como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.