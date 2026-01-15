Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres), han construido una familia, que tiene una nueva integrante, su hija Alma. Además, tienen una exitosa productora musical, Soul&Bass. Sin embargo, en la tercera temporada de “La reina del flow”, un enemigo del pasado reaparece para cobrar venganza por el tiempo que pasó en prisión luego de que los protagonistas de la popular serie colombiana de Caracol TV y Netflix expusieron sus delitos. Pero no es el único que pretende dañar a la famosa pareja de artistas. Otro enemigo ataca desde las sombras.

La nueva entrega empieza con una tragedia: la avioneta en la que Yeimy regresaba a Medellín cae en la selva colombiana. Aunque ella continúa desaparecida, Charly, Erick (Juan Manuel Restrepo) y el resto de sus seres queridos no dejan de buscarla y no pierden la esperanza de encontrarla con vida. En tanto, Yeimy lucha por sobrevivir sin su identidad.

Cuando los rumores del homicidio comienzan a circular en contra de Charly, él tiene que enfrentar a demonios del pasado y demostrar que su camino de redención es real. Por su parte, Mike Rivera (Marcelo Dos Santos) continúa con sus planes para destruir a sus enemigos y sigue recurriendo a sus influencias.

Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres) inician la tercera temporada "La reina del flow" felices y plenos, pero todo cambia tras la desaparición de la Reina (Foto: Caracol TV/ Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Tal como se muestra en Netflix, la tercera temporada de “La reina del flow” tiene 64 episodios, es decir, es un poco más corta que las anteriores. La primera entrega contó con 82 capítulos y la segunda, con 89 episodios.

Netflix estrena la nueva temporada de la serie, que también cuenta con las actuaciones de Juan Manuel Restrepo, Adriana Arango, Mariana Gómez, Marcelo Dos Santos y Juan Palau, en tres bloques:

Episodios del 1 al 19: 14 de enero de 2026

Episodios del 20 al 40: 9 de febrero de 2026

Episodios del 41 al 64: marzo de 2026

Por otro lado, las grabaciones de la tercera temporada de “La reina del flow” no solo tuvieron lugar en Europa, sino también en Colombia. Casi todas las tomas en interiores se filmaron en Bogotá, mientras que las exteriores se rodaron en El Poblado, Manrique y La Comuna 13 de Medellín.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La tercera temporada de “La reina del flow” se emite en Caracol TV en Colombia de lunes a viernes desde el 13 de enero de 2026.

Mientras que en Netflix, ya puedes encontrar los primeros 19 episodios a partir del 14 de enero. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la exitosa serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

En Colombia, la temporada 3 de “La reina del flow” se emitirá de lunes a viernes a las 21:30 (9:30 p.m.). Este es el horario en Netflix por país:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

Además de Carolina Ramírez y Carlos Torres, estos son los actores que retoman sus papeles en la tercera temporada de “La reina del flow”:

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya

Carlos Torres como Carlos ‘Charly Flow’ Cruz Martínez

Juan Manuel Restrepo como Erick Mateo ‘Pez Koi’ Cruz Montoya

Adriana Arango como Ligia Martínez

Mariana Garzón como Vanessa Cruz Granados

Mariana Gómez como Irma Serna ‘El Huracán’

Marcelo Dos Santos como Mike Rivera

Juan Palau como Joaquín Pulido ‘Drama Key’

Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ como Axel Rodríguez

Pedro Pablo Ochoa Quijano como ‘El Búho’

Estos son los nuevos miembros del elenco de la temporada 3 de “La reina del flow”:

Alisson Joan como Sky

Michell Orozco como Soraya Giraldo

Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza

Mauricio Cújar como Fredy Giraldo

Rami Herrera como Genoveva Vallejo

Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo

Juana Arboleda como Brenda Piedrahita