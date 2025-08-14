Cuando finalmente está a punto de conseguir la casa que simboliza el futuro de su familia, su madre comete un grave error, así que Lynette (Vanessa Kirby) se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 000 dólares en “La noche siempre llega” (“Night Always Comes” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Benjamin Caron a partir de un guion de Sarah Conradt.

“Lo que me atrajo de la película fue su exploración de la supervivencia y el sacrificio, y la idea del heroísmo silencioso”, contó Caron a Tudum. “Plantea la pregunta: ‘¿Quién se siente seguro y a qué precio?’”.

Vanessa Kirby es la protagonista de “La noche siempre llega”, que también cuenta con las actuaciones de Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly, Eli Roth Jennifer Lanier, Jason Rouse, Christian Blair, Erin Way, J. Claude Deering y Smack Louis.

Lynette (Vanessa Kirby) intenta proteger a su hermano Kenny (Zack Gottsagen) en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “NIGHT ALWAYS COMES”?

“La noche siempre llega” está basada en la exitosa novela de Willy Vlautin. “El núcleo emocional [del libro] fue mi brújula”, dijo Caron a Tudum. “Pero el cine tiene una mayor sensación de inmediatez y propulsión, donde el público siente cada golpe, cada traición y cada esperanza. La adaptación se convirtió aún más en un thriller centrado en los personajes, con Lynette en el centro de cada fotograma”.

“También abrí el libro al convertir a la propia Portland en un personaje de la película: el contraste entre los edificios embargados de la ciudad y los barrios gentrificados refleja la crisis personal de Lynette”, agregó.

SINOPSIS DE “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Night Always Comes’ sigue a Lynette, una mujer que lo arriesga todo para asegurar la casa que representa el futuro de su familia. En una peligrosa odisea de una sola noche, Lynette se ve obligada a confrontar su oscuro pasado para finalmente liberarse.”

¿CÓMO VER “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega” se estrenará el viernes 15 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “NIGHT ALWAYS COMES”

REPARTO DE “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”

Vanessa Kirby como Lynette

Jennifer Jason Leigh como Doreen

Zack Gottsagen como Kenny

Stephan James como Cody

Randall Park como Scott

Julia Fox como Gloria

Michael Kelly

Eli Roth

Jennifer Lanier como Shirley

Jason Rouse como Elvis

Christian Blair

Erin Way

J. Claude Deering como David

Smack Louis como Mike

Jami Yaeger

Amanda Sloane como Ritz Bartender

Robert Alan Barnett

Sean Martini como Drew

Sheryl Lewis

Rachel Pate como Mona

Jennifer Jason Leigh asume el rol de Doreen, la madre de Lynette, en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTO DURA “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega”, que cuenta con Vanessa Kirby, Lauren Dark, Benjamin Caron, Jodie Caron, Gary Levinsohn, Billy Hines y Ryan Bartecki, tiene una duración de 108 minutos, es decir, 1 hora y 48 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

La fotografía principal de “La noche siempre llega”, producida por la compañía H2L Media Group, Aluna Entertainment y Square Eyed Pictures, comenzó en Portland, Oregón, en la primavera de 2024.