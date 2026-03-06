Nanno regresa, pero esta vez Chicha Amatayakul no es la encargada de dar vida a la enigmática entidad. El papel protagónico de “La chica nueva: El reinicio” (“Girl from Nowhere: The Reset” en inglés) recae en Rebecca Patricia Armstrong, también conocida como Becky Armstrong). Esta serie tailandesa de Netflix no es una continuación de las temporadas anteriores, sino una historia independiente ambientada en un nuevo universo. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Después del éxito de las dos primeras temporadas, estrenadas en el 2018 y el 2021, respectivamente, y que también están disponibles en Netflix, The One Enterprise decidió apostar por un reinicio de la popular historia de una misteriosa estudiante que se traslada a distintas escuelas para exponer mentiras, verdades ocultas y faltas morales, y por supuesto, hacer que los culpables paguen.

Pairach Khumwan, Sittisiri Mongkolsiri, Patha Thongpan, Siwaroj Kongsakul, Ekkasit Thairat y Wasuthep Ketpetch se encargan de la dirección de los episodios de “La chica nueva: El reinicio”, que cuenta con las actuaciones de Jane Methika Jiranorraphat, Veerinsara Tangkitsuvanich, Offroad Kantapon Jindataweephol, Jump Pisitpon Ekpongpisit y Punnavich Sirikiatvanit.

Nanno (Becky Armstrong) regresa para enfrentar a quienes abusan de los demás en la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”

Por lo que he visto en el tráiler, la nueva Nanno llega con su risa características y algunos de sus movimientos clásicos. Al igual que la anterior, es la personificación del karma y está lista para ajustar cuentas con los culpables.

¿CÓMO VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

“La chica nueva: El reinicio” se estrenará el sábado 7 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “GIRL FROM NOWHERE: THE RESET”

REPARTO DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

Becky Armstrong como Nanno

Jane Methika Jiranorraphat como Blossom

Veerinsara Tangkitsuvanich como Mook

Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck

Jump Pisitpon Ekpongpisit como Paradorn

Punnavich Sirikiatvanit como Hongtae

Alex Alexander Buckland como Jamie

Saharat Thiempan como Pankam

Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom

Prudtichai Ruayfupant como Sky

Wu Thongchai Wangsiripaisarn

Rebecca Armstrong es la encargada de interpretar a Nanno en la serie antológica "Girl from Nowhere: The Reset" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

“Girl from Nowhere: The Reset”, producida por The One Enterprise, SOUR Bangkok ,GINGERx y Parbdee Taweesuk, tiene seis episodios.