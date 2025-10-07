Desde su estreno, el 20 de agosto de 2025, “KPop Demon Hunters”, la película animada de Netflix, ha superado los 325 millones de vistas y se ha mantenido en el Top 10 de Netflix durante más 14 semanas, lo que la convierte en una de las producciones más populares de todos los tiempos de la plataforma de streaming de la N roja. Y ahora las cantantes de Huntr/x tendrán una presentación en vivo en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

La cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans se convirtió en un fenómeno mundial, principalmente por sus temas musicales. Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo son las actrices de doblaje que están detrás de los diálogos de las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey. No obstante, Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces que están detrás del grupo ficticio HUNTR/X.

La presentación de “Huntr/x” en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” incluirá el himno Golden y marcará el salto de estas superestrellas animadas al escenario real.

Ejae, Nuna y Rei Ami se presentarán en el programa del 7 de octubre de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (Foto: Instagram)

¿CUÁNDO SE TRANSMITE EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

La presentación en vivo de Huntr/x en “The Tonight Show con Jimmy Fallon” se realizará el martes 7 de octubre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

El programa de Jimmy Fallon se transmite a las 8:35 p.m. (PT) / 11:35 p.m. (ET). Estos son los horarios según país.

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:35 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:35 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:35 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:35 a.m. del martes 7 de octubre España 5:35 a.m. del martes 7 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

Para ver a las cantantes de Huntr/x, el grupo femenino ficticio de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters” en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, solo debes conectarte, en el horario indicado, a la señal en vivo de NBC.

Otra alternativa es el servicio de streaming Peacock. También puedes ver algunos clips en el canal oficial de YouTube del programa después de que el episodio se transmita en directo.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

Ejae, Nuna y Rei Ami interpretarán el tema principal de “KPop Demon Hunters”, “Golden”, que se convirtió en el primer sencillo femenino de K-pop en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100. Mientras que, el álbum completo debutó en la cima del Billboard 200 Soundtrack.

“Es la primera vez que estas artistas actúan juntas en vivo, y con la banda The Roots uniéndose, será una fusión inolvidable”, adelantó un comunicado de NBC Insider.

El episodio del 7 de octubre de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” también contará con Jennifer Lopez como invitada.