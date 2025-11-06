“KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop” en español) es el fenómeno cinematográfico del año. Aunque el 2025 ha tenido otros estrenos exitosos como “Lilo & Stitch” y “Jurassic Jurassic World: El renacer” no se comparan con el furor que ha causado la película animada de Netflix, que arrasa con marcas históricas en música, streaming y taquilla.

Tras 325 millones de visualizaciones en Netflix y su salto a las salas de cine, se habla de una versión live-action, una posible nominación a los Premios Oscar y más. Pero hasta el momento se han confirmado productores oficiales del fenómeno HUNTR/X como muñecas y peluches que lanzarán Mattel y Hasbro, y una secuela.

La secuela de “KPop Demon Hunters”, que ha estado veinte semanas en el top global de Netflix, finalmente ha sido confirmada. No obstante, no todas son buenas noticias, ya que los fanáticos de Rumi, Mira y Zoey tendrán que esperar mucho para una nueva aventura.

Aunque es un periodo extenso de espera para "KPop Demon Hunters 2", es justificado, ya que las películas animadas pueden tardar mucho en producirse (Foto: Netflix)

“KPOP DEMON HUNTERS 2” SE ESTRENARÍA EN EL 2029

De acuerdo con Variety e información de Bloomberg, Netflix y Sony han cerrado un acuerdo para una nueva película de “Las guerreras del K-pop”, con planes de estrenar la secuela musical animada en 2029. Por lo tanto, los fans tendrán que esperar cuatro años.

Aunque se trata de una espera demasiado larga, responde a que las películas animadas suelen tardar mucho en producirse. No obstante, la fecha de estreno podría variar según el calendario de producción.

Cuando el medio antes mencionado se puso en contacto con Netflix y Sony, se negaron a realizar comentarios sobre la secuela de la popular cinta musical animada.

Los directores adelantaron el tiempo de espera

Maggie Kang, codirectora de “KPop Demon Hunters”, quien dirigió la película junto a Chris Appelhans, expresó anteriormente su deseo de una secuela. “Hemos preparado mucho terreno para una posible historia de fondo. Obviamente, quedan muchas preguntas sin respuesta y aspectos que no se exploran. Teníamos que hacerlo porque en 85 minutos solo se puede contar una parte de la película”, señaló.

Además, en conversación con Sensacine, mencionaron que para realizar la primera película necesitaron siete años, así que para la segunda necesitarán tiempo. “Todo el mundo piensa que las secuelas son más cortas, pero en realidad son igual de largas. Son igual de difíciles, pero a veces incluso más difíciles. Esta película fue muy difícil. Tienes que superarla. Tienes que subirle el nivel. Por eso, te enfrentas a diferentes desafío”, explicaron.