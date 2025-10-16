El fenómeno de “KPop Demon Hunters” en Netflix ha trascendido generaciones: no solo captura la atención de los más pequeños, sino que también ha conquistado a adultos que tararean sus pegadizas melodías mucho después de terminada la película. Desde su estreno en junio, la producción no ha parado de romper récords, acumulando más de 500 millones de horas de reproducción y permaneciendo en el Top 10 mundial del streaming durante 17 semanas seguidas. Esta tendencia demuestra el enorme atractivo y éxito global de la historia y su música.

Lo que al principio parecía una simple curiosidad animada terminó convirtiéndose en la película más popular de Netflix de todos los tiempos, y no solo en la plataforma. Cuando tuvo su primer paso limitado por los cines en agosto, también hizo historia: se convirtió en la primera cinta de Netflix en alcanzar el puesto #1 en taquilla en Estados Unidos. Y ahora, por suerte para los que se la perdieron en la gran pantalla, “KPop Demon Hunters” regresa a los cines en un momento perfecto.

"KPop Demon Hunters" se ha convertido en la película más vista de Netflix (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y DÓNDE VOLVERÁ A PROYECTARSE?

Según reportó The Wrap, “KPop Demon Hunters” tendrá una nueva función especial en Estados Unidos por tiempo limitado en salas seleccionadas. Esta vez será solo por un fin de semana, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, justo en plena celebración de Halloween. Las funciones estarán disponibles en las principales cadenas de cine: AMC, Regal y Cinemark.

Así que, si tenías pendiente verla en pantalla grande, o simplemente quieres revivir la experiencia con amigos o tus hijos, esta es tu oportunidad. Todo indica que será un evento con aire de fiesta temática, y no me extrañaría ver a muchos fans disfrazados de sus personajes favoritos, cantando y bailando durante las funciones, teniendo en cuenta que coincide con Halloween. Al fin y al cabo, esa es parte de la magia que tiene esta película.

Lanzar esta reemisión durante Halloween fue una jugada inteligente. Por un lado, octubre está siendo un mes bastante flojo en cuanto a estrenos importantes. De hecho, películas como “Tron: Ares” no lograron atraer a grandes audiencias, y la única competencia relevante será “Bugonia”, la nueva cinta de Yorgos Lanthimos, que apunta a un público más adulto y cinéfilo.

Esto significa que “KPop Demon Hunters” tiene prácticamente el camino libre para dominar el fin de semana. Además, el tono de la película, con demonios, acción sobrenatural y un estilo visual deslumbrante, encaja perfecto con el espíritu de Halloween. Sin necesidad de ser una de terror, igual transmite esa energía un poco oscura que tanto gusta en esta época del año.

SE VIENE UNA SECUELA, ¿TAMBIÉN EN EL CINE?

Como era de esperarse, Netflix ya está trabajando en una secuela de “KPop Demon Hunters”. Todavía no hay fecha oficial de estreno, pero lo que muchos se preguntan es si esta vez tendrá un lanzamiento más amplio en cines. Recordemos que Netflix ha tenido una relación algo complicada con las salas de cine, pero eso está empezando a cambiar. Por ejemplo, la nueva versión de “Narnia”, dirigida por Greta Gerwig, tendrá un estreno exclusivo en salas IMAX antes de llegar al streaming.

Dado el éxito descomunal de “KPop Demon Hunters”, no sería raro que la secuela siga un camino similar, o incluso se estrene primero en cines. Hay una audiencia enorme esperándola, y si algo han demostrado estas funciones limitadas, es que los fans están dispuestos a pagar por vivir esa experiencia en pantalla grande. Además, que se emita en teatros es un requisito para que participe en los premios Oscar.