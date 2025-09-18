El famoso comediante y conductor Jimmy Kimmel vive uno de los momentos más tensos de su carrera televisiva. “Jimmy Kimmel Live!” , el histórico late night de ABC, fue sacado del aire de manera indefinida después de unas polémicas declaraciones del presentador sobre el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, abatido mientras daba una charla en Utah el pasado 10 de septiembre. Para volver su programa, le han puesto condiciones.

Ahora, la poderosa compañía Sinclair, dueña del mayor número de afiliadas de ABC en Estados Unidos, ha publicado una lista de exigencias para considerar el levantamiento de la sanción al famoso humorista televisivo, cuyas declaraciones generaron la indignación del presidente Donald Trump y reabrió el debate sobre la libertad de prensa.

“Puedes decir que se trata de libertad de expresión, o no, (pero) fue despedido por falta de talento”, declaró Trump desde Gran Bretaña, donde se encuentra en visita de Estado.

Donald Trump a favor de suspensión Jimmy Kimmel por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES A JIMMY KIMMEL VUELVA PARA QUE VUELVA A SU PROGRAMA?

La radiodifusora Sinclair comunicó que no transmitirá de nuevo el programa hasta que Kimmel cumpla con tres puntos clave:

Emitir una disculpa directa y pública a la familia Kirk.

Realizar una “donación personal significativa” tanto a los familiares como a Turning Point USA, la organización fundada por Kirk.

Participar en reuniones formales con ABC sobre el compromiso de la cadena con el “profesionalismo y la responsabilidad” en pantalla.

¿POR QUÉ SUSPENDIERON A JIMMY KIMMEL?

El 10 de septiembre, Charlie Kirk fue asesinado durante un encuentro académico en la Universidad del Valle de Utah. Durante el monólogo de apertura de Kimmel en el episodio del lunes 15 de septiembre de Jimmy Kimmel Live!, el comediante habló de Kirk y Tyler Robinson , el joven de 22 años que ha sido acusado de asesinato agravado en relación con la muerte de Kirk. Entre otras frases, el presentador ironizó: “El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político”. Y, al mostrar un video de Donald Trump reaccionando a la noticia, agregó con sarcasmo: “Sí”, dijo Kimmel mientras la cámara lo enfocaba nuevamente, “está en la cuarta etapa del duelo: la construcción”. El mandatario había dicho que sentía que estaba muy bien y anunció que acaban de empezar la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, que “será una belleza”.

Esto fue calificado por Sinclair y Nexstar como “ofensivo e insensible”. Ambas empresas, que manejan importantes afiliadas de ABC en distintos mercados estadounidenses, decidieron suspender la emisión del late night.