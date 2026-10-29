Una camioneta de helados aparece en un pueblo aparentemente tranquilo, atendida por un vendedor cuya sonrisa no inspira confianza. Así comienza “Ice Cream Man” (en español: “El heladero: Dulce sabor a muerte”), el regreso de Eli Roth al terror con su habitual combinación de gore y humor negro. En ese sentido, ahora que la película está en cartelera peruana, surge una duda entre el público que planea verla y quienes ya conocieron su desenlace: ¿conviene quedarse hasta el final de los créditos? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te lo contamos.

En el filme, pocos días antes de que empiecen las vacaciones de verano en Bayleen Bay, un heladero misterioso llega al pueblo.

Y, eventualmente, los niños que comen su helado despiertan de madrugada y atacan a los adultos.

En este contexto, el pequeño Jared se libra porque es intolerante a la lactosa y no prueba el postre. Entonces, con su hermana Lizzie y otros sobrevivientes intenta frenar la pesadilla.

El reparto del largometraje, por su parte, incluye a:

Ari Millen como el heladero

como el heladero Charlie Zeltzer como Jared

como Jared Sarah Abbott como Lizzie

como Lizzie Shiloh O’Reilly como Tommy

como Tommy Kiori Mirza Waldman como Mia

como Mia Dylan Hawco como Chris

como Chris Karen Cliche como Alison

como Alison Eli Roth como Marty, el padre de la familia

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ice Cream Man”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “ICE CREAM MAN”?

La respuesta corta es UNA , la cual llega tras mostrarse todos los créditos de la película.

Es decir, quienes quieran verla, deberán quedarse en la sala de cine hasta que se presente el último nombre de los miembros del equipo de producción.

Sin embargo, hay una advertencia: esta es muy breve y, a decir verdad, no le suma nada a la trama.

¿QUÉ SE MUESTRA EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “ICE CREAM MAN”?

Si no te importan los SPOILERS , sigue adelante con tu lectura.

Resulta que la escena post-créditos de “Ice Cream Man” muestra a uno de los hombres que decapitaron en la cinta cruzando un puente en un patinete eléctrico... mientras abandona el pueblo.

¿QUÉ PASA AL FINAL DE “ICE CREAM MAN”?

El desenlace principal (¡más spoilers a continuación!) está protagonizado por el heladero, llamado Jonathan Smiley, quien se queda con un grupo de niños poseídos tras él.

Por otro lado, Jared y Lizzie se establecen como los principales supervivientes que no están muertos ni poseídos.

Finalmente, se revela que el sacerdote que ayudaba a los chicos era el mismísimo nigromante y, por si fuera poco, los hermanos terminaron matando, sin saberlo, a sus propios padres.