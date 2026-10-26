“Un trabajo maldito” (“Dead-End Job” en inglés y “Ggoolalba” en coreano) es una serie de Netflix que sigue a un joven acorralado por las deudas. Aquí, interpretado por Lee Jae-wook, el personaje acepta un trabajo de medio tiempo con una remuneración extraordinaria, sin imaginar los peligros que esconde la oferta. Así, en plena temporada de Halloween, la producción se presenta como una opción de terror y misterio para quienes buscan una historia atrapante en el catálogo de la plataforma.

LA TRAMA DE “UN TRABAJO MALDITO”

De acuerdo con Netflix Media Center, “Un trabajo maldito” narra la historia de Byeon Hyeok-jun, un hombre de unos treinta años con deudas agobiantes.

Y, en tales circunstancias, un anuncio de trabajos de medio tiempo lo lleva hasta la agencia de empleo Araña (Spider Staffing Agency).

Allí, la paga equivale a 50 veces el salario mínimo y existe una única regla: nunca revelar lo que sucede en el trabajo.

Entonces, lo envían a una tienda de aspecto normal. Sin embargo, ese local resulta ser un escenario de pesadilla, donde cada turno podría costarle la vida.

EL TRÁILER DE LA SERIE “UN TRABAJO MALDITO”

¿CÓMO VER “UN TRABAJO MALDITO”?

Los ocho episodios que componen “Un trabajo maldito” se estrenan en Netflix el viernes 30 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie de terror calificada para mayores de 16 años, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “UN TRABAJO MALDITO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Un trabajo maldito”:

Lee Jae-wook como Hyeok-jun , el protagonista de la historia

, el protagonista de la historia Go Min-si como Yeon-joo , la investigadora

, la investigadora Kim Min-ha como Ji-yoon , la hermana menor de Hyeok-jun

, la hermana menor de Hyeok-jun Lee Hee-jun como el Sr. S, el jefe de la agencia

Vale precisar que Kim Da-min dirigió el show televisivo, mientras que Han Jun-hee lideró su desarrollo creativo.

En la serie coreana "Un trabajo maldito", un hombre con problemas financieros acepta un misterioso empleo a tiempo parcial con un sueldo extremadamente alto (Foto: Shotcake / Netflix)