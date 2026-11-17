La selección mexicana está obligada a remontar ante Jamaica para seguir en la pelea por el título de la Concacaf Nations League 2026/27. Tras perder 3-2 en la ida de los cuartos de final, disputada en el Estadio Nacional de Kingston, el Tri necesita darle la vuelta a la serie para avanzar a semifinales. El partido de vuelta pondrá a prueba su capacidad de reacción, con la defensa del título en juego.

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La selección mexicana pagó caros sus errores en la ida ante Jamaica. Las fallas colectivas y un planteamiento de Rafael Márquez que no dio resultados permitieron a los Reggae Boyz tomar una ventaja de tres goles, dejando al Tri contra las cuerdas en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27.

La reacción de México llegó en el tramo final. Gilberto Mora descontó al minuto 70 con un disparo y Julián Quiñones convirtió un penal al 81 para recortar el marcador a 3-2. Los dos goles no evitaron la derrota, pero dejaron al conjunto mexicano a un tanto de igualar la serie en el partido de vuelta.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO, México vs. Jamaica?

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Jamaica?

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¿Dónde ver México vs. Jamaica EN VIVO ONLINE por la Concacaf Nations League?

Canal 5: televisión abierta.

televisión abierta. Azteca 7: televisión abierta.

televisión abierta. ViX: plataforma de streaming.

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a través de sus plataformas digitales. Azteca Deportes: sitio web y aplicación.

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