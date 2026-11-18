La manera en que una persona camina podría ofrecer información sobre su estado de salud mucho antes de que aparezcan otros síntomas evidentes. Una investigación reciente descubrió que los movimientos del cuerpo contienen señales relacionadas no solo con la edad, el equilibrio o la condición física, sino también con problemas como la diabetes, los trastornos del sueño y determinadas alteraciones del hígado. El hallazgo fue posible gracias a un sistema de inteligencia artificial desarrollado por científicos del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine.

¿Cómo puede la inteligencia artificial detectar problemas de salud al caminar?

Para realizar el estudio, los investigadores analizaron grabaciones de 3.328 adultos que participaron en cinco pruebas de movimiento: caminar sobre una cinta a una velocidad de 3 kilómetros por hora y a su ritmo habitual, marchar sin desplazarse, levantarse de una silla y permanecer de pie para evaluar el equilibrio.

Una cámara con sensores de profundidad registró en tres dimensiones la posición de 26 articulaciones del cuerpo. Posteriormente, el equipo entrenó un modelo de inteligencia artificial para reconstruir partes de los movimientos que habían sido ocultadas, obligándolo a identificar cómo se coordinan distintas zonas del organismo.

Los datos obtenidos se transformaron en patrones numéricos que fueron comparados con información médica de los participantes, incluidos resultados de laboratorio, medidas corporales, enfermedades y hábitos de vida. El sistema encontró asociaciones estadísticamente significativas con 1.887 de las 3.210 características de salud examinadas. Además, consiguió identificar información que no se limita a las mediciones tradicionales, como la velocidad al caminar o la longitud de los pasos.

Diabetes, problemas del hígado y trastornos del sueño: ¿qué encontró el estudio?

Uno de los resultados más llamativos estuvo relacionado con el hígado. Los médicos pueden evaluar la presencia de cicatrices en este órgano mediante la medición de su rigidez y los investigadores descubrieron que los patrones de movimiento podían ofrecer información para predecir esta característica. Según el estudio, las estimaciones obtenidas mediante inteligencia artificial fueron tan informativas como determinados análisis de sangre utilizados para evaluar la salud hepática.

El descanso también apareció como un factor importante. Los movimientos del torso, la zona del cuerpo comprendida entre los hombros y las caderas, contenían información relacionada con la calidad del sueño, el insomnio y la cantidad de horas que los participantes habían dormido la noche anterior.

El modelo también identificó patrones asociados con medidas vinculadas a la apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se interrumpe o se restringe repetidamente durante el descanso.

“Un hallazgo que me llamó la atención fue cuánto afecta la calidad del sueño a nuestro cuerpo”, comentó Adam Gabet, autor de la investigación y científico informático del Instituto Weizmann según el portal ScienceAlert.

¿La forma de caminar podría ayudar a detectar enfermedades antes?

Los investigadores también comprobaron que incorporar los patrones de movimiento a modelos que ya consideraban factores como la edad, la altura, el índice de masa corporal y la grasa alrededor de los órganos internos mejoraba las predicciones relacionadas con diabetes, depresión e insomnio, entre otras condiciones.

Gabet explicó que los estudios tradicionales sobre la marcha suelen concentrarse en las piernas y dejan en segundo plano los movimientos de la parte superior del cuerpo. Por eso, analizar el organismo en conjunto podría aportar información que las evaluaciones convencionales no consiguen identificar.

Pese a los resultados, los científicos advierten que esta tecnología todavía no está preparada para utilizarse como una herramienta de diagnóstico médico. La investigación analizó a los participantes en un único momento, por lo que no permite determinar si las enfermedades provocan cambios en la manera de caminar o si ocurre al revés. Además, la mayoría de los voluntarios eran adultos generalmente sanos de ascendencia judía asquenazí residentes en Israel, de modo que los resultados necesitan comprobarse en otras poblaciones.

El equipo también señaló que serán necesarios estudios clínicos independientes que demuestren una buena capacidad para distinguir correctamente a las personas con determinadas enfermedades.

“Serían necesarios estudios clínicos que demuestren una clara diferenciación con una buena especificidad antes de su implementación médica”, afirmó Gabet.

El siguiente objetivo de los investigadores es averiguar si ciertos cambios en los movimientos aparecen antes de que se manifiesten los primeros signos de una enfermedad.