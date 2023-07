La industria del entretenimiento de Hollywood está en vilo debido a una gran huelga protagonizada por actores y guionistas, lo que podría paralizar la producción de numerosas películas y programas de televisión populares.

La última vez que el Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) se declaró en huelga fue en julio de 1980. En aquella ocasión, la disputa entre los miembros del sindicato y los gigantes del entretenimiento se centraba en las ganancias provenientes de la venta de programas y películas para televisión por cable y cintas de video, según informó The New York Times.

Ahora, 43 años después, la nueva huelga de actores se une a la ya existente huelga de guionistas y se centra en demandas similares relacionadas con las producciones para plataformas en línea, así como en la preocupación por los efectos de la inteligencia artificial en la industria audiovisual.

Las repercusiones de esta huelga se sentirán en numerosas películas de gran éxito que actualmente están en producción. Entre ellas se encuentran: Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, según información recopilada por Internet Movie Database.

Aunque es posible que los guiones de estos proyectos ya estén terminados, la huelga de actores detendrá gran parte del trabajo de producción y podría ocasionar retrasos en los estrenos.

Otra película que se vería afectada es Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. El estreno de la tercera entrega de la exitosa franquicia de antihéroes de Marvel estaba previsto para mayo de 2024, pero la huelga podría retrasar su lanzamiento.

Además, los fanáticos podrían verse obligados a esperar más tiempo para ver otras películas muy esperadas, como la secuela de Beetlejuice de Tim Burton y la adaptación cinematográfica del musical Wicked.

La cantidad de permisos de filmación para largometrajes y proyectos de televisión en el área de Los Ángeles ha disminuido en un 64% en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras proporcionadas por FilmLA.

Incluso si la filmación principal de una película ya ha concluido, los actores no estarán disponibles para realizar tareas comunes, como volver a grabar escenas o reemplazar diálogos para corregir errores.

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, habla durante una conferencia de prensa en la sede del sindicato en Los Ángeles, California, el 13 de julio de 2023. (Foto de Chris Delmas / AFP)

Series

Además de las películas, la huelga también afecta a la televisión. Se espera que series como House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, y The Sandman, así como la cuarta temporada de Slow Horses, sufran retrasos debido a la falta de actores disponibles.

En la industria de la televisión de Estados Unidos, las cadenas han ampliado la programación de contenido sin guion, como programas de competencia y reality shows, para llenar los vacíos que dejarán las producciones afectadas por la huelga.

A medida que la huelga de Hollywood avanza, se llevarán a cabo reuniones entre los sindicatos y los representantes de la industria del entretenimiento para intentar llegar a acuerdos. En el pasado, las huelgas de actores y guionistas han durado semanas e incluso meses, generando pérdidas millonarias para la industria.

En esta ocasión, las negociaciones podrían prolongarse aún más, y algunos actores han instado a su sindicato a mantener una postura firme en las negociaciones.

Los empresarios y productores de Hollywood han expresado su decepción ante la decisión de SAG-AFTRA, asegurando que desestimó una oferta histórica. La Alianza de Productores de Cine y Televisión ha declarado que la huelga conducirá a dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria.