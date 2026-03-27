La icónica serie médica “Grey’s Anatomy” se prepara para una nueva sacudida. Y es que Kevin McKidd (Owen Hunt) y Kim Raver (Teddy Altman) dejarán el drama de ABC al finalizar la temporada 22, cuyo último episodio está programado para lanzarse el 7 de mayo en Estados Unidos. Así, sus personajes, parte esencial del corazón emocional del Grey Sloan Memorial, se despedirán como regulares tras casi dos décadas de historias, pero con la puerta entreabierta para futuros regresos.

Vale precisar que, de acuerdo con TVLine, la salida de ambos intérpretes responde a una decisión creativa del equipo de la serie y no a un conflicto público ni a un escándalo detrás de cámaras.

En ese sentido, la creadora Shonda Rhimes habló de una despedida “agridulce pero alegre” y recalcó que el objetivo es darle a Owen y Teddy el “final feliz” que su historia merece, mientras el actual showrunner Meg Marinis subrayó que esto “no es un adiós definitivo”, sino un cierre de etapa con posibilidades de futuras apariciones.

Es importante recordar que McKidd se incorporó a la serie en la temporada 5 y Raver en la 6, consolidando—a lo largo de más de una década—una de las relaciones más queridas por los fans, que pasó por separaciones, reencuentros, matrimonio en la temporada 18 y hasta un reciente divorcio en pantalla.

LOS MENSAJES DE KEVIN MCKIDD Y KIM RAVER SOBRE SU ADIÓS DE “GREY’S ANATOMY”

Tanto Kevin McKidd como Kim Raver han compartido mensajes de despedida en comunicados oficiales y en sus redes sociales, donde expresaron gratitud y cariño hacia el proyecto.

Por un lado, McKidd subraya que ha pasado cerca de 18 años ligado a “Grey’s Anatomy” y que llegó al show buscando una oportunidad y acabó encontrando “un hogar” y una especie de familia en el set.

Kim Raver, por su parte, recalca que interpretar a Teddy Altman ha sido un “privilegio” y que el personaje ocupa un lugar muy especial en su vida profesional.

La actriz también le agradece a Shonda Rhimes, Betsy Beers y a showrunners como Krista Vernoff y Meg Marinis, además de reconocer la mentoría de Debbie Allen cuando ella misma empezó a dirigir episodios de la serie.

Por supuesto, ambos enfatizan en el papel del público: Raver se dirige a los fans para agradecer su devoción a lo largo de los años, mientras que McKidd destaca cuánto le ha aportado trabajar en un drama que ya es parte de la cultura pop televisiva mundial.

Finalmente, los dos dejan claro que miran con ilusión sus próximos proyectos, pero sin cerrar del todo la puerta a volver a ponerse la bata si la historia lo amerita.

¿CUÁNDO Y CÓMO SERÁ EL ADIÓS DE OWEN Y TEDDY DE “GREY’S ANATOMY”?

La despedida formal de Owen Hunt y Teddy Altman está prevista para el episodio final de la temporada 22, programado para el jueves 7 de mayo del 2026, donde ambos se despedirán como personajes regulares.

Cabe resaltar que el inicio de este arco del adiós se empezó a insinuar en el capítulo emitido el pasado 26 de marzo, donde la trama llevó a Owen y Teddy a trabajar en Cascade Hill, un hospital pequeño en una zona rural de Washington.

En ese episodio, Owen recibe la oferta de liderar la creación de un programa quirúrgico regional en ese centro, reabriendo quirófanos que habían sido cerrados por motivos financieros, lo que se presenta como una posible vía de salida para el personaje.

Y aunque Owen rechaza inicialmente la oferta, aún quedan varios capítulos para que la situación cambie y la propuesta pueda convertirse en el motor definitivo de su salida del show, quizás llevándose a Teddy con él.

OWEN Y TEDDY, ¿PODRÍAN REGRESAR EN EL FUTURO DE “GREY’S ANATOMY”?

Si bien Owen y Teddy dejarán de ser personajes regulares al cierre de la temporada 22, tanto Shonda Rhimes como Meg Marinis insisten en que no se trata de un adiós absoluto.

En ese sentido, el diseño de sus salidas dejaría abierta la opción de futuras apariciones, ya sea en forma de cameos, episodios especiales o regresos puntuales en los próximos años.

La salida de Kevin McKidd y Kim Raver de "Grey’s Anatomy" marca el fin de una era para la serie, tras casi dos décadas de participación de ambos actores (Foto: ABC)