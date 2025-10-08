Los fanáticos de “Grey’s Anatomy” esperan con ansias la temporada 22 del drama médico de ABC para conocer el destino de Link (Chris Carmack). Aunque en el caso de Ben (Jason George) no hay riesgo de muerte, queremos saber lo que sucederá con la carrera del exbombero de “Station 19”. Del mismo modo, lo que les espera a otros personajes como Meredith (Ellen Pompeo), Miranda (Chandra Wilson) y Jo (Camilla Luddington). Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios?

Tras la explosión aterradora y potencialmente fatal, la showrunner Meg Marinis habló con The Hollywood Reporter. “Si logramos que los guionistas se enfaden, entonces sabemos que lo estamos haciendo bien”, dijo. “Se supone que la gente se enfade [cuando alguien muere]... una historia no es tan satisfactoria si la gente no se enfada cuando alguien se va. Se supone que debe entristecer y molestar a la gente, así que seguro que habrá discusiones. Pero ya me han convencido antes para cambiar de opinión”, señaló. ¿Significa que debemos despedirnos de Link?

En conversación con Parade, Marinis indicó: “Hay otros médicos en ese piso. Vimos que Bailey, Monica y Jules están en la pizarra. Pero con Link, somos ‘Grey’s Anatomy’, y siempre nos gusta torcer nuestra felicidad.”

Meredith (Ellen Pompeo) intentando entrar al Grey Sloan para ayudar a sus colegas en la temporada 22 de "Grey’s Anatomy" (Foto: ABC)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

La temporada 22 de “Grey’s Anatomy”, que cuenta con 18 capítulos, se estrenará el jueves 9 de octubre de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”?

La temporada 22 de “Grey’s Anatomy” se emitirá en ABC a las 10 p. m. ET/PT en Estados Unidos.

La nueva temporada del longevo drama médico estará disponible en Hulu un día después de la emisión en ABC.

En Reino Unido e internacionalmente la temporada 22 de “Grey’s Anatomy” se estrenará a partir del viernes 10 de octubre en Disney+.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Only the Strong Survive” (22x01), primer episodio de la nueva temporada de “Grey’s Anatomy”, “tras la catastrófica explosión en el hospital, el personal de Grey Sloan se esfuerza por salvar no solo la vida de sus pacientes, sino también la suya propia. Ante decisiones quirúrgicas imposibles y un caos emocional, luchan por preservar la vida en medio de la devastación.”

Por lo que he visto en el tráiler, los protagonistas lidian con las devastadoras consecuencias de una explosión en el hospital Grey Sloan Memorial. Mientras Meredith y Ben luchan por volver al interior para ayudar, Teddy (Kim Raver) y Catherine (Debbie Allen) evalúan los daños. Además, buscan a los desaparecidos, entre ellos Link y Bailey.

REPARTO DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

Ellen Pompeo como Meredith Grey

Chandra Wilson como Miranda Bailey

James Pickens Jr. como Richard Webber

Kevin McKidd como Owen Hunt

Caterina Scorsone como Amelia Shepherd

Camilla Luddington como Jo Wilson

Jason George como Ben Warren

Kim Raver como Teddy Altman

Chris Carmack como Atticus “Link” Lincoln

Anthony Hill como Winston Ndugu

Alexis Floyd como Simone Griffith

Harry Shum Jr. como Benson “Blue” Kwan

Adelaide Kane como Jules Millin

Niko Terho como Lucas Adams

Debbie Allen como Catherine Fox

Scott Speedman como Nick Marsh

Jaicy Elliot como Taryn Helm

Floriana Lima como Nora Young

Trevor Jackson como Wes Bryant

Jade Pettyjohn

Curtis Edward Jackson