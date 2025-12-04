“Five Nights at Freddy’s 2” es una secuela de la película de 2023 basada en la exitosa saga de videojuegos de Scott Cawthon. La cinta dirigida por Emma Tammi se estrena el 5 de diciembre de 2025 en los cines de Estados Unidos, mientras que a Latinoamérica llega un día antes, el 4 de diciembre. Por lo tanto, los fanáticos de esta saga de terror se preguntan si la nueva entrega incluye alguna escena post-créditos.

La película escrita por Scott Cawthon se grabó desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025 en Nueva Orleans y las comunidades aledañas y contó con Lyn Moncrief como directora de fotografía. Además, Cawthon y Jason Blum se desempeñaron como productores.

Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard repiten sus papeles de la anterior entrega. Mientras que Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones se unen al elenco de “Five Nights at Freddy’s 2”.

Elizabeth Lail retoma el rol de Vanessa Shelly, Piper Rubio retoma el rol de Abby Schmidt y Josh Hutcherson retoma el rol de Mike Schmidt en la secuela de "Five Nights at Freddy’s" (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)

“FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2” ¿CUENTA CON ALGUNA ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. Hasta el momento, se sabe que “Five Nights at Freddy’s 2” tiene al menos una escena posterior a los créditos, por lo tanto, debes permanecer en la sala unos minutos más tras la última secuencia para no perderte un posible detalle clave para el futuro de la saga.

Por lo pronto, no podemos revelar lo que sucede en dicha secuencia posterior a los créditos. Pero es probable que se trate de un guiño a personajes o momentos de los videojuegos. También podría incluirse una pista sobre una tercera película.

La primera película de “Five Nights at Freddy’s” tuvo dos momentos adicionales: una escena a mitad de créditos y un mensaje de audio al final. En la primera apareció Balloon Boy y en la segunda se escuchó la frase, “Ven a buscarme”. Ambas prepararon el terreno para la secuela.

¿DE QUÉ TRATA “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Five Nights at Freddy’s 2”, “ha pasado más de un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que allí ocurrió se han convertido en una leyenda local extravagante, inspirando el primer Fazfest del pueblo.

El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) le han ocultado la verdad a la hermana de 11 años de Mike, Abby (Piper Rubio), sobre el destino de sus amigos animatrónicos.

Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadenará una aterradora serie de eventos que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy y desatarán un horror olvidado hace mucho tiempo y escondido durante décadas.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa Shelly

Piper Rubio como Abby Schmidt

Matthew Lillard como William Afton

Theodus Crane como Jeremiah

Skeet Ulrich[9] como Henry

Mckenna Grace como Lisa

Teo Briones como Alex

Wayne Knight

Kellen Goff como la voz de Toy Freddy

Megan Fox como la voz de Toy Chica

Matthew “MatPat” Patrick como la voz de Toy Bonnie