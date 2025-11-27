El Volumen 1 de “Stranger Things 5” ya se lanzó en Netflix y, tras disfrutarlo, los fans de la serie han quedado impactados con cada uno de los giros que dejó el cuarto capítulo de la temporada final de la producción. Así, seguro te preguntas: ¿cuándo podremos ver lo que sucede después? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todos los detalles que debes saber sobre el lanzamiento de los próximos episodios de la quinta y última entrega de la ficción.

Vale precisar que “Stranger Things 5” nos muestra cómo Hawkins aún sufre las consecuencias de la apertura de los portales. Allí, nuestros protagonistas tienen un propósito común: localizar a Vecna y derrotarlo.

Sin embargo, la situación se complica porque el Gobierno ha puesto a la ciudad bajo cuarentena militar y ha incrementado la persecución de Eleven, quien se ve forzada a esconderse nuevamente.

Sea como sea, la confrontación definitiva está a punto de desatarse y todos tendrán que afrontar una oscuridad más intensa y peligrosa que antes.

Y es que, si quieren terminar con la pesadilla, deberán unirse por última vez.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 5 de la serie de Netflix:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL VOLUMEN 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

El Volumen 2 de “Stranger Things 5” se estrena casi un mes después de la primera tanda de capítulos.

La fecha exacta es el jueves 25 de diciembre del 2025 , coincidiendo con las celebraciones navideñas.

Cabe resaltar que este se compone de los episodios 5, 6 y 7 de la última entrega de la producción, los cuales ya tienen títulos confirmados.

“Chapter Five: Shock Jock” (“Capítulo cinco: Electrochoque”​ / “Capítulo cinco: Plan de choque”) - Dirigido por Frank Darabont y escrito por Curtis Gwinn

(“Capítulo cinco: Electrochoque”​ / “Capítulo cinco: Plan de choque”) - Dirigido por Frank Darabont y escrito por Curtis Gwinn “Chapter Six: Escape from Camazotz” (“Capítulo seis: La huida de Camazotz”​ / “Capítulo seis: Fuga de Camazotz”) - Dirigido por Shawn Levy y escrito por Kate Trefry

(“Capítulo seis: La huida de Camazotz”​ / “Capítulo seis: Fuga de Camazotz”) - Dirigido por Shawn Levy y escrito por Kate Trefry “Chapter Seven: The Bridge” (“Capítulo siete: El puente”) - Dirigido por los Hermanos Duffer y Shawn Levy, y escrito también por los Duffer

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL VOLUMEN 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

Al igual que el primer volumen, los espectadores podrán ver el Volumen 2 de “Stranger Things 5” a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT) de su día de lanzamiento.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL VOLUMEN 2 DE LA TEMPORADA 5 D “STRANGER THINGS”?

Tal como te puedes imaginar, Netflix ha mantenido las tramas de los nuevos capítulos bajo llave. No obstante, hay pistas importante a tener en cuenta.

Por ejemplo, el episodio 6 (“Escape from Camazotz”) hace referencia al planeta donde está atrapado el padre de Meg en “A Wrinkle in Time” de Madeleine L’Engle, lo que sugiere que alguien podría protagonizar un gran escape del Upside Down.​

Por otro lado, el episodio 7 (“The Bridge”) fue dirigido en conjunto por los creadores de la serie y el productor ejecutivo Shawn Levy, lo que confirma su relevancia narrativa antes del gran desenlace.

Además, se espera que estos capítulos expliquen cuál es el destino de Holly Wheeler, muestren el crucial papel de Will Byers en la batalla final y revelen el resultado de la cacería de Eleven por parte del equipo “Wolf Pack”, liderado por la Dra. Kay.

¿CÓMO VER EL VOLUMEN 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

Al ser una producción exclusiva de Netflix, “Stranger Things” solo se puede ver con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En Estados Unidos, no olvides que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CUÁNDO SE LANZA EL EPISODIO FINAL DE “STRANGER THINGS”?

El episodio final de “Sranger Things” se estrena casi una semana después del Volumen 2, exactamente el miércoles 31 de diciembre del 2025.

Este episodio tiene una duración aproximada de dos horas, lo que lo convierte—prácticamente—en una película.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “STRANGER THINGS 5”

El reparto de la temporada final incluye a: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

Los protagonistas de la serie "Stranger Things" deben unirse una vez más para vencer al mal (Foto: Netflix)