“Grande de España” (en inglés: “Fading Grandeur”) convierte las apariencias en el motor de una comedia dramática española de Netflix. Así, durante seis episodios, un marqués sin dinero y una mujer que finge ser millonaria sostienen una cadena de engaños que desemboca en una duda central: ¿quién logra imponerse al final? Por eso, en esta nota de Gestión Mix, repasa las claves del desenlace de la producción. Atención: contiene spoilers .

¿QUÉ PASA AL FINAL DE “GRANDE DE ESPAÑA”?

En el sexto capítulo de la serie de Netflix, titulado “Quién es Sofía Carrington”, Sofía (Alexandra Jiménez) le entrega a Leandro (Antonio de la Torre) el dinero que le dejó su ex, Tomás, como anticipo por el palacio.

Y, más tarde, en la cacería de la finca del consuegro, nuestro protagonista se entera de que nunca será Grande de España y de que su hermano Gonzalo (Fernando Andina) lo declaró legalmente incapacitado con un falso test cognitivo.

Furioso, él apunta su escopeta hacia el grupo, pero el disparo acaba en un jabalí de 150 kilos. Y, por orgullo, les demuestra a todos que puede costear la boda, entregando el dinero que le había dado Sofía.

Eventualmente, en la ceremonia, Cotola Moscoso (Teresa Rabal), quien es una clienta de la tintorería, reconoce que Sofía tiene puesto su vestido y el pequeño Enrique confirma que ella trabaja en aquel establecimiento. De esta manera, la falsa millonaria se va avergonzada.

Así, la última escena de “Grande de España” la muestra en casa con su hijo cuando suena el timbre: es Leandro y ella sonríe.

Y si bien la serie no confirma de forma explícita qué ocurre después, la sonrisa queda como pista de una posible reconciliación.

La serie de comedia "Grande de España" concluye en su sexto episodio, con el reencuentro de sus protagonistas (Foto: Cuidado con el perro / Netflix)

¿QUIÉN ES SOFÍA CARRINGTON EN REALIDAD?

En realidad, es Conchi, una madre soltera que trabaja en una tintorería y vive en el barrio de Santa Eulalia.

Resulta que ella toma el nombre de la protagonista de una novela que Leandro desconoce.

Cabe resaltar que, al inicio, su doble vida es un juego para infiltrarse en el mundo de los ricos. No obstante, todo se vuelve más turbio cuando Tomás, el padre de su hijo, la convence de robarle al marqués.

¿QUÉ OCURRE CON LA PROPIEDAD FAMILIAR EN “GRANDE DE ESPAÑA”?

Al final de la historia, el mayordomo Fidel (Enric Benavent) cambia las cerraduras y se declara dueño del palacete, aunque Gonzalo dice que buscará recuperar la casa por la vía legal.

En ese sentido, si bien la segunda temporada de la ficción todavía no está confirmada, unos próximos episodios del show televisivo podrían explorar qué pasa con la propiedad en manos de Fidel, cómo queda Leandro frente a su inhabilitación y cuál será el destino de su relación con Conchi.

Y a ti, ¿te gustaría disfrutar de más capítulos de la producción?

¿YA VISTE ESTE CLIP PROMOCIONAL DE “GRANDE DE ESPAÑA”?