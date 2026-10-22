Un marqués en bancarrota, un palacete madrileño y una empresaria que llega en el momento indicado son los elementos centrales de “Grande de España” (en inglés: “Fading Grandeur”), la nueva comedia española de Netflix que se estrena el viernes 23 de octubre de 2026. Así, la ficción reúne a reconocidos actores del cine y la televisión españoles. ¿Te gustaría conocerlos? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción narra la historia de un marqués arruinado que intenta conservar las apariencias mientras busca una salida para sus problemas económicos.

En ese sentido, su plan consiste en vender el palacete familiar de Madrid, una propiedad que representa el último gran vestigio de su posición social.

De esta manera, la negociación da un giro cuando una rica empresaria se interesa por la casa.

Y, a medida que ambos se acercan al acuerdo, salen a la luz las contradicciones entre lo que aparentan ser y lo que realmente son.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Grande de España”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GRANDE DE ESPAÑA”

1. Antonio de la Torre como Don Leandro

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, la lista arranca con el protagonista del relato: Leandro.

Él es un marqués venido a menos que vive de las apariencias y sueña con que le concedan el título de grande de España.

El actor que asume este rol es Antonio de la Torre, a quien también hemos visto en títulos como “Sacamantecas”, “La isla mínima” y “Primos”.

Antonio de la Torre como Don Leandro en una escena de la serie "Grande de España" (Foto: Cuidado con el perro / Netflix)

2. Alexandra Jiménez como Sofía Carrington

Sofía Carrington, por su parte, se presenta como una mujer de negocios inmensamente rica que muestra interés en la propiedad de Leandro. Sin embargo, esconde su verdadera identidad: Conchi.

La actriz que la interpreta es Alexandra Jiménez, famosa por su trabajo previo en “Gracias, equipo”, “53 domingos” y “Spanish Movie”.

Alexandra Jiménez como Sofía Carrington en una escena de la serie "Grande de España" (Foto: Cuidado con el perro / Netflix)

3. Enric Benavent como Fidel

Por otro lado, Fidel es el hombre que trabaja fielmente en el palacete de Leandro.

El artista que se pone en la piel del personaje es Enric Benavent, reconocido por proyectos como “Bodegón con fantasmas”, “Vergüenza: Black Santa” y “La invasió dels bàrbars”.

Enric Benavent como Fidel en una escena de la serie "Grande de España" (Foto: Cuidado con el perro / Netflix)

4. Fernando Andina como Gonzalo

Gonzalo es otra figura que forma parte del elenco principal de “Grande de España”.

Él está interpretado por Fernando Andina, también integrante de los repartos de “Más de mil cámaras velan por tu seguridad”, “Gavilanes” y “El ciclo Dreyer”.

Fernando Andina como Gonzalo en una escena de la serie "Grande de España" (Foto: Cuidado con el perro / Netflix)

Otros actores y personajes de “Grande de España”:

5. Teresa Rabal como Cotola Moscoso

como Cotola Moscoso 6. Mercedes Sampietro como Fernanda

como Fernanda 7. Celia de Molina como Vanessa

como Vanessa 8. César Tormo como José Manuel

como José Manuel 9. Alejandro Mesa como Guillermo

como Guillermo 10. Mercedes Eizaga como Elena

como Elena 11. Ana Asensio como Raquel

como Raquel 12. Lía Lois como Martina

como Martina 13. Enzo Pérez como Francisco