El cierre de la segunda temporada de “Black Doves” (en español: “Palomas negras”) dejó a más de uno con ganas de conocer qué vendrá después. Y es que la serie de espías de Netflix, encabezada por Keira Knightley y Ben Whishaw, concluyó sus seis nuevos capítulos con varias muertes y una conversación de pareja que modifica por completo el rumbo de la trama. Así, si ya viste esta entrega de la ficción y aún tienes dudas sobre cómo terminó, esta nota de Gestión Mix resuelve las principales incógnitas. ¡Ojo con los SPOILERS !

LA REVELACIÓN SOBRE EL PASADO DE REED EN EL FINAL DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2

Katia Chernov (Sylvia Hoeks), la viuda del exagente de la KGB Alexei Chernov, es en realidad Vita, la hija perdida de Reed (Sarah Lancashire), quien tuvo que abandonarla de niña durante una misión en Berlín en 1988.

Entonces, Vita creció en un orfanato soviético y alimentó durante años un deseo de venganza contra su madre y contra los Black Doves.

Así, su plan consiste en obligar a Helen (Keira Knightley) a asesinar a su esposo, Wallace (Andrew Buchan), usando a los hijos de la pareja para ejercer presión.

Y es que un crimen contra el primer ministro habría expuesto a la organización y habría puesto fin a su trabajo.

¿QUIÉNES MUEREN EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2?

En estas difíciles circunstancias, Helen elige proteger a su familia y a su esposo. Por eso, decide disparar hacia el vidrio blindado del auto, con lo que simula el atentado.

Sin embargo, otros personajes no tuvieron la suerte de Wallace y sí murieron:

Vita recibe un disparo fatal, pero—antes de partir—Reed le dice que jamás dejó de quererla.

recibe un disparo fatal, pero—antes de partir—Reed le dice que jamás dejó de quererla. Vita asesina a Cecile Mason (Neve Campbell), enviada de defensa de Estados Unidos.

(Neve Campbell), enviada de defensa de Estados Unidos. Dani (Agnes O’Casey) muere en un ascensor por una granada.

(Agnes O’Casey) muere en un ascensor por una granada. Helen también descubre que Marie (Molly Chesworth), la niñera, trabajaba con Vita, y acaba con ella.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON SAM AL FINAL DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2?

Sam (Ben Whishaw) salda su deuda con Patrick (Sam Riley) entregándole a Reed con vida, con la esperanza de que el material con el que lo chantajeaban fuera borrado.

Y, eventualmente, el hombre decide volver a la aldea italiana donde pasó una etapa tranquila y se despide de Helen en Trafalgar Square, lo que deja la relación entre ambos en suspenso.

El actor Ben Whishaw le da vida a Sam Young en la serie "Black Doves" (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures / Netflix)

¿HELEN LE REVELA SU VERDADERA IDENTIDAD A SU ESPOSO?

En la escena final de la temporada 2 de “Black Doves”, Wallace le pide a su esposa que empiece por decirle su nombre. Así, esta tanda de episodios termina antes de que ella lo pronuncie.

Por lo tanto, en una eventual tercera entrega de la ficción, podríamos explorar las consecuencias de que el político conozca la verdad. O, caso contrario, estaríamos ante una nueva mentira de Helen.

Sea como sea, en cualquiera de esos escenarios, su matrimonio correría más riesgo que nunca.

Por otro lado, debemos considerar que Reed sigue al frente de los Black Doves junto al Sr. Conteh (Babou Ceesay), Patrick escapó y Kestrel continúa activa como organización rival.

Y tú, ¿esperas más capítulos de la serie de Netflix?

MIRA EL TRÁILER DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BLACK DOVES”