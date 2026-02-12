En “Eternity”, las personas pueden elegir dónde quieren pasar su eternidad. Cuando Joan (Elizabeth Olsen) llega a ese lugar se reencuentra con su esposo Larry (Miles Teller), quien la esperó por poco tiempo para seguir juntos. Sin embargo, Luke (Callum Turner), el primer amor de Joan también ha estado esperando por años. Esto obliga a la protagonista a realizar una difícil elección. ¿Quieres conocer más detalles de esta película?

La comedia romántica y de fantasía dirigida por David Freyne, quien coescribió la película con Pat Cunnane, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre de 2025 y llegó a los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025. También estará disponible en Apple TV+ a partir de febrero de 2026.

Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner son los protagonistas de “Eternity”, que también cuenta con las actuaciones de Barry Primus, Betty Buckley, John Early, Olga Merediz y Da’Vine Joy Randolph.

Callum Turner, Elizabeth Olsen y Miles Teller son los protagonistas de la comedia romántica y fantasía "Eternity", dirigida y escrita por David Freyne (Foto: Apple TV+)

SINOPSIS DE “ETERNITY”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “Eternity”, “después de morir hay que decidir cómo pasar la eternidad, y Joan debe elegir entre Larry, su marido de toda la vida, o Luke, su primer amor, que murió al poco tiempo de casarse con ella.”

¿CÓMO VER “ETERNITY”?

“Eternity” estará disponible en Apple TV+ a partir del 13 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la comedia romántica de Elizabeth Olsen solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ETERNITY”

REPARTO DE “ETERNITY”

Miles Teller como Larry Cutler

Barry Primus como Larry Cutler (anciano)

Elizabeth Olsen como Joan

Betty Buckley como Joan (anciana)

Callum Turner como Luke

John Early como Ryan

Olga Merediz como Karen

Da’Vine Joy Randolph como Anna

Elizabeth Olsen como Joan y Callum Turner como Luke en la comedia romántica y fantasía "Eternity" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ETERNITY”?

“Eternity”, que cuenta con Tim White y Trevor White como productores, tiene una duración de 114 minutos, es decir, 1 hora y 54 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ETERNITY”?

La fotografía principal de “Eternity”, producida por Apple Original Films y Star Thrower Entertainment, comenzó el 24 de mayo de 2024 en Vancouver y la producción finalizó el 5 de julio del mismo año.