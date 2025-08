La intensa trama de “Una vida honrada” (título original: “Ett ärligt liv”), disponible en Netflix, deja a los espectadores reflexionando sobre cómo un entorno puede moldear una historia. En este thriller sueco, la ciudad de Lund no es un simple telón de fondo, sino que se convierte en una pieza fundamental de la narrativa, casi como un personaje más. Cuando una producción cinematográfica logra esta simbiosis, vale la pena analizar en detalle las locaciones que dieron vida a la película.

La historia sigue a Simon, un estudiante de derecho que llega a Lund con grandes expectativas, pero pronto se siente decepcionado por el mundo académico. Su vida da un giro cuando conoce a Max, una joven anarquista que lo introduce en un mundo de excesos, mentiras y grandes riesgos. A medida que Simon se involucra con el grupo de Max, comienza a transgredir sus propios límites, viéndose atrapado en una espiral de criminalidad y traición.

Dirigida por Mikael Marcimain y basada en la novela homónima de Joakim Zander, “Una vida honrada” sigue a Simon, un joven estudiante de Derecho que se muda a Lund para comenzar una nueva vida. Pero pronto, lo que parecía ser un camino de progreso y estabilidad se transforma en algo mucho más oscuro cuando conoce a Max, una joven anarquista que le cambia la perspectiva de la vida para siempre. El drama escandinavo con tintes de thriller político fue filmado en locaciones reales que aportan un aire de autenticidad brutal a cada escena.

Hoy te quiero contar dónde se grabó esta historia que tantos ya están comentando, y por qué esos lugares son tan importantes para entender el viaje emocional de sus personajes. Así que, si estás tan fascinado con la estética nórdica como yo, sigue leyendo porque esto te va a encantar.

LOS LUGARES EN LOS QUE SE GRABÓ “UNA VIDA HONRADA”

Lund, Suecia: el corazón de la historia

Lo primero que quiero decir es que Lund no fue una elección al azar. Este pequeño pero vibrante pueblo universitario del sur de Suecia es una joya escondida. Ubicada en la región de Skåne, combina siglos de historia con una energía juvenil y caótica que se siente en cada rincón. La película fue grabada casi en su totalidad aquí, y se nota. Cada escena tiene esa luz suave de septiembre, esos muros cubiertos de hiedra, ese clima que parece estar en pausa, como los dilemas de Simon.

Lund University, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Escandinavia, es el eje central del rodaje. En la historia, Simon se matricula en Derecho allí, y es en ese entorno académico donde empieza a cuestionar todo: su futuro, sus valores, su identidad. La arquitectura de ladrillo, las aulas silenciosas y los pasillos estrechos transmiten muy bien el peso de esa presión interna.

Anna Anthony, productora de la película y cabeza del estudio sueco FLX, dijo en una entrevista con Variety que estaba emocionada de haber podido rodar en la universidad: “La luz de septiembre, los muros cubiertos de hiedra de Boston, el enamoramiento, la traición, los dilemas morales y de clase… Todo eso está ahí, en Lund. Era el lugar perfecto para contar esta historia”. Y no podría estar más de acuerdo.

Simon (Simon Lööf) en la película sueca "Una vida honrada" (Foto: Netflix)

Las calles antiguas que esconden secretos

Una de las cosas que más me impactó al ver la película fue cómo las calles de Lund se convierten en reflejo del conflicto interno del protagonista. Locaciones empedradas, callejones estrechos, cafeterías pequeñas y parques tranquilos, todo parece guardar algo oculto. A medida que Simon se adentra más en el mundo de Max y sus ideales anarquistas, estos espacios empiezan a adquirir otro tono. De acogedores pasan a sentirse inquietantes, como si la ciudad también estuviera perdiendo su inocencia.

Esto no es casualidad. Lund, con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, refuerza esa sensación de estar en la cuerda floja entre dos mundos. Y eso es justo lo que vive Simon: entre la rigidez de su formación legal y la libertad caótica del grupo al que Max lo arrastra.

Suecia: calidad, incentivos y atmósfera

Aunque Lund fue el principal foco de rodaje, no puedo dejar de mencionar lo poderosa que es Suecia como locación cinematográfica. Y Netflix lo sabe. No es la primera vez que el gigante del streaming elige este país para sus producciones. Títulos como “The Girl with the Dragon Tattoo”, “Young Royals”, “Rebel Moon – Part One: A Child of Fire” y “The Breakthrough” también fueron filmados aquí, aprovechando no solo sus paisajes impresionantes, sino también el acceso a equipos de producción altamente capacitados y atractivos incentivos fiscales.

Pero más allá de lo técnico, hay algo intangible en grabar en Suecia. Tiene que ver con la atmósfera. Con esa luz fría y envolvente. Con la arquitectura que se siente pesada, pero bella. Con el silencio que parece contar más que cualquier diálogo.