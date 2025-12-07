Una oscura y retorcida amistad entre un estudiante de literatura y un veterano de guerra es lo que nos presenta “Estado de fuga 1986”, la serie colombiana protagonizada por José Restrepo y Andrés Parra, quienes nos envuelven en una trama cargada de suspenso e intriga. Debido a que cada suceso nos transporta a aquel fatídico día de la década de los 80, que cobró la vida de casi 30 personas, te contamos dónde se grabó esta producción que está disponible en Netflix desde el 4 de diciembre de 2025.

Antes te precisamos que este thriller psicológico, basado en un suceso real, se estrenó exactamente 39 años después del asesinato masivo en el restaurante italiano Pozzetto en Bogotá, ocurrido en 1986.

¿EN QUÉ LUGAR SE GRABÓ “ESTADO DE FUGA 1986”?

Esta producción, que retrata la masacre que afectó a Colombia en los años 80, tuvo como escenario el país cafetero. Todo el rodaje se realizó en Bogotá entre los meses de mayo y junio de 2025.

"Estado de fuga 1986" tuvo como escenario Bogotá (Foto: AG Studios)

Bogotá, Colombia

Para narrar este suceso que apagó la vida de 29 personas a manos del veterano de guerra, incluyendo su propia madre, el equipo de producción se trasladó a Bogotá con el fin de buscar las locaciones adecuadas para mostrarnos todo lo que ocurrió en torno a la masacre.

El paisaje de la capital de Colombia es una mezcla impresionante de alta montaña y urbe vibrante, que dan un clima fresco y vistas panorámicas. Asimismo, combina modernidad con una rica historia colonial y extensos parques.

No sólo ello, sus estructuras antiguas, caóticos mercados, calles estrechas y construcciones urbanas permiten retratar a la perfección al país sudamericano de la década de 1980.

Además de “Estado de fuga 1986”, otras producciones también se rodaron en Bogotá. Entre se encuentran: “Sound of Freedom”, “War”, “El capo”, “Narcos”, “Mile 22”, “Running with the Devil”, entre otros títulos.