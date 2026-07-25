Netflix tiene varios drama criminales, pero esta vez te recomiendo el estreno más reciente de la plataforma de streaming de la N roja. Se trata de una película brasileña basada en hechos reales y que se centra en la motivaciones de una mujer para cometer un atroz crimen. ¿Qué la llevó a atacar al hombre con el que decidió pasar el resto de su vida y con el que tuvo una hija? Esta producción que tiene una duración de 91 minutos detalla los inicios del romance hasta el trágico desenlace.

El dramático thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”) relata el caso que conmocionó a todo Brasil en 2012: el brutal crimen cometido por Elize Matsunaga, una ex dama de compañía que asesinó y descuartizó a su esposo luego de enterarse de su traición y debido a sus amenazas de quitarle a su hija.

“Elize: Sombras de una mujer” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original), protagonizado por Lorena Comparato, se estrenó el 22 de julio de 2026 y en poco tiempo se posicionó el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Lorena Comparato asume el papel de Elize Matsunaga y Henrique Kimura asume el papel de Marcos Matsunaga en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

Según la sinopsis oficial de Netflix, “‘Elize: Sombras de una mujer’ está inspirada en la historia real de la esposa que asesinó y desmembró a su marido en Brasil. A través de la ficción, la serie explora el caso de Elize Matsunaga y revela la dinámica interna de una relación turbulenta, así como las decisiones que desembocaron en el espantoso crimen que conmocionó al país.”

A pesar de que fue uno de sus clientes, Elize cree en las promesas de amor de Marcos Matsunaga y decide renunciar a su antigua vida para formar una familia con él. Cree que tras tanto trauma y sufrimiento, finalmente está viviendo un cuento de hadas, pero no tardo mucho en toparse con la realidad.

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

“Elize: Sombras de una mujer” se estrenó el miércoles 22 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ELIZE: SHADOWS OF A WOMAN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

Lorena Comparato como Elize Matsunaga

Denise Weinberg como Marta

Julia Konrad como Clarice

Ana Julia Dorigon como Danielle

Henrique Kimura como Marcos Matsunaga

Miwa Yanagizawa

Gustavo Falcão

Julia Shimura

Marat Descartes

Flora Sandyá

Edson Kameda

Erica Montanheiro

Arthur Toyoshima