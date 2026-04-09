En los últimos años, el universo de Carmen Mola—seudónimo con el que publican los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero—se ha convertido en uno de los thrillers españoles más adictivos de la ficción televisiva, con una inspectora, Elena Blanco, que parece condenada a perseguir fantasmas propios y ajenos en cada caso. Así, ahora, esa historia entra en su fase más oscura con “La nena” de Disney+, una nueva entrega que promete llevar al límite tanto a la protagonista como a su brigada... en plena guerra contra una red criminal que siempre va un paso por delante.

Vale precisar que la producción se sitúa tras los sucesos de "La novia gitana" (2022) y “La red púrpura” (2023), y completa la trilogía televisiva basada en las novelas de Mola.

De esta manera, la serie profundiza en el impacto emocional de la pérdida, el duelo mal gestionado y la venganza, elementos que marcan el tono de este nueva etapa.

LA TRAMA DE “LA NENA”

“La nena” sigue a la inspectora Elena Blanco y a la BAC (Brigada de Análisis de Casos) en la fase más oscura de su lucha contra una red criminal.

Resulta que, en esta etapa del relato, Elena se ha apartado del cuerpo y vive escondida, mientras solo Mariajo conoce su paradero y decide ocultarlo al resto del equipo.

Sin embargo, el detonante de la trama es un nuevo hallazgo que obliga a Elena a regresar al caso y enfrentarse a todo aquello de lo que había huido, incluidos sus traumas personales.

De forma paralela, Chesca emprende una cruzada propia, marcada por la venganza, en la que las normas policiales dejan de tener importancia y la línea entre justicia y brutalidad se vuelve difusa.

Finalmente, la BAC mantiene la persecución de Rocío Narváez, “La Madre”, en una investigación que los lleva a lugares todavía más turbios y violentos, con vínculos a corrupción y abuso de poder.

EL TRÁILER DE LA SERIE “LA NENA”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA NENA”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “La nena”:

Nerea Barros como Elena Blanco

como Elena Blanco Lucía Martín Abelló como Francisca “Chesca” Olmo

como Francisca “Chesca” Olmo Ignacio Montes como Ángel Zárate

como Ángel Zárate Mona Martínez como Mariajo

como Mariajo Vicente Romero como Rodrigo Orduño

como Rodrigo Orduño Francesc Garrido como Buendía

como Buendía Ginés García Millán como Manuel Rentero

como Manuel Rentero Óscar de la Fuente como Rafael Jauregui

como Rafael Jauregui Nuria González como Rocío Narváez “La Madre”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA NENA”?

Los 8 episodios de “La nena” se estrenan el domingo 12 de abril del 2026 con un lanzamiento simultáneo en Disney+ y atresplayer.

Ese mismo día, las series “La novia gitana” y “La red púrpura” también llegan a Disney+, de modo que toda la trilogía televisiva estará disponible en la plataforma desde esa fecha.

Por lo tanto, para disfrutar de la saga sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de "La nena", la tercera parte de la saga "La novia gitana" (Foto: Atresmedia / Diagonal Televisión)