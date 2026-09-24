Los seguidores del misterio y del drama encontrarán en Netflix una nueva opción con “El problema final” (en inglés: “The Final Problem”), la serie española inspirada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La producción se estrena el viernes 25 de septiembre del 2026 y, como ocurre con toda adaptación, despierta curiosidad por conocer a los intérpretes que le dan vida a sus personajes. Así, en esta nota de Gestión Mix, descubre quién es quién en el elenco y en qué otras producciones podrías reconocer a sus protagonistas.
Vale precisar que el show televisivo está ambientado en la primavera de 1959, cuando una tormenta deja a trece personas incomunicadas en un pequeño hotel de un islote cercano a Mallorca.
Aquí, una discreta turista inglesa aparece muerta. Y si bien todo apunta a un suicidio, pronto surgen señales de asesinato.
Entonces, casi sin proponérselo, un actor retirado que alguna vez le dio vida a Sherlock Holmes en pantalla asume la compleja investigación.
Antes de continuar, mira el tráiler de “El problema final”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PROBLEMA FINAL”
1. José Coronado como Benjamin Basil
Empezamos la lista con el protagonista de la serie de Netflix: Benjamin Basil, el intérprete que debe resolver un crimen real casi sin proponérselo.
El artista que asume este rol es José Coronado, recordado por títulos como “La chica de nieve” y “Entrevías”. Además, a lo largo de su carrera, ganó un par de Goyas por “No habrá paz para los malvados” y “Cerrar los ojos”.
2. María Valverde como Adela Figueroa
Adela Figueroa, por su parte, es una huésped culta y de mirada afilada, cuya vida sentimental permanece rodeada de misterio.
Ella está interpretada por María Valverde, famosa por su trabajo en “Tres metros sobre el cielo”, “Fuimos canciones” y “Exodus: Dioses y reyes”.
3. Martiño Rivas como Francisco Foxá
Por otro lado, Francisco Foxá es un escritor de novelas baratas con una imaginación notable para inventar asesinatos.
El actor que le da vida al personaje es Martiño Rivas, reconocido por proyectos como “Las chicas del cable”, “Nacho” y “El internado”.
4. Maribel Verdú como Raquel Ausländer
En el caso de Raquel Ausländer, ella es una mujer que le aporta serenidad a un grupo cada vez más alterado por el crimen.
La estrella que la interpreta es Maribel Verdú, a quien también hemos visto en “El laberinto del fauno”, “Y tu mamá también” y “The Flash”.
Otros actores y personajes de “El problema final”:
- 5. Gonzalo de Castro como Fonseca, un hombre muy apegado al dinero
- 6. Cristina Kovani como Vicky Montes, una actriz muy afectada por el crimen
- 7. José Condessa como Toni, uno de los empleados del hotel
- 8. Almudena Salort como Catalina, otra empleada del hotel
- 9. Pepón Nieto como el doctor Seruya
- 10. Yaiza Guimaré como Frau Klemmer
- 11. Michael Stobbe como el Sr. Klemmer
- 12. Paloma Bloyd
- 13. Almudena Salort