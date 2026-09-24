Los seguidores del misterio y del drama encontrarán en Netflix una nueva opción con “El problema final” (en inglés: “The Final Problem”), la serie española inspirada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La producción se estrena el viernes 25 de septiembre del 2026 y, como ocurre con toda adaptación, despierta curiosidad por conocer a los intérpretes que le dan vida a sus personajes. Así, en esta nota de Gestión Mix, descubre quién es quién en el elenco y en qué otras producciones podrías reconocer a sus protagonistas.

Vale precisar que el show televisivo está ambientado en la primavera de 1959, cuando una tormenta deja a trece personas incomunicadas en un pequeño hotel de un islote cercano a Mallorca.

Aquí, una discreta turista inglesa aparece muerta. Y si bien todo apunta a un suicidio, pronto surgen señales de asesinato.

Entonces, casi sin proponérselo, un actor retirado que alguna vez le dio vida a Sherlock Holmes en pantalla asume la compleja investigación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El problema final”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PROBLEMA FINAL”

1. José Coronado como Benjamin Basil

Empezamos la lista con el protagonista de la serie de Netflix: Benjamin Basil, el intérprete que debe resolver un crimen real casi sin proponérselo.

El artista que asume este rol es José Coronado, recordado por títulos como “La chica de nieve” y “Entrevías”. Además, a lo largo de su carrera, ganó un par de Goyas por “No habrá paz para los malvados” y “Cerrar los ojos”.

Jose Coronado como Basil en una escena de la serie española "El problema final" (Foto: Mod Producciones / Netflix)

2. María Valverde como Adela Figueroa

Adela Figueroa, por su parte, es una huésped culta y de mirada afilada, cuya vida sentimental permanece rodeada de misterio.

Ella está interpretada por María Valverde, famosa por su trabajo en “Tres metros sobre el cielo”, “Fuimos canciones” y “Exodus: Dioses y reyes”.

María Valverde como Adela Figueroa en una escena de la serie española "El problema final" (Foto: Mod Producciones / Netflix)

3. Martiño Rivas como Francisco Foxá

Por otro lado, Francisco Foxá es un escritor de novelas baratas con una imaginación notable para inventar asesinatos.

El actor que le da vida al personaje es Martiño Rivas, reconocido por proyectos como “Las chicas del cable”, “Nacho” y “El internado”.

Martiño Rivas como Francisco Foxá en una escena de la serie española "El problema final" (Foto: Mod Producciones / Netflix)

4. Maribel Verdú como Raquel Ausländer

En el caso de Raquel Ausländer, ella es una mujer que le aporta serenidad a un grupo cada vez más alterado por el crimen.

La estrella que la interpreta es Maribel Verdú, a quien también hemos visto en “El laberinto del fauno”, “Y tu mamá también” y “The Flash”.

Maribel Verdu como Raquel Ausländer en una escena de la serie española "El problema final" (Foto: Mod Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “El problema final”:

5. Gonzalo de Castro como Fonseca, un hombre muy apegado al dinero

Gonzalo de Castro como Fonseca y Cristina Kovani como Vicky en una escena de la serie española "El problema final" (Foto: Mod Producciones / Netflix)

6. Cristina Kovani como Vicky Montes , una actriz muy afectada por el crimen

, una actriz muy afectada por el crimen 7. José Condessa como Toni, uno de los empleados del hotel

José Condessa como Toni en una escena de la serie española "El problema final (Foto: Mod Producciones / Netflix)

8. Almudena Salort como Catalina, otra empleada del hotel

Almudena Salort como Catalina en una escena de la serie española "El problema final (Foto: Mod Producciones / Netflix)

9. Pepón Nieto como el doctor Seruya

como el doctor Seruya 10. Yaiza Guimaré como Frau Klemmer

como Frau Klemmer 11. Michael Stobbe como el Sr. Klemmer

como el Sr. Klemmer 12. Paloma Bloyd

13. Almudena Salort