“El problema final” (“The Final Problem” en inglés) es una serie española de Netflix que sigue a Basil (José Coronado), un actor retirado que fue famoso por encarnar a Sherlock Holmes en el cine, mientras investiga la extraña muerte de una turista británica. Los sospechosos quedan atrapados por una violenta tormenta en un pequeño hotel en un islote cerca de Mallorca, así que el protagonista tiene tiempo para interrogarlos, analizar la evidencia y descubrir al verdadero culpable antes de que vuelva a atacar.

Este thriller de época repleto de secretos, misterio y giros inesperados cuenta con la dirección de Félix Viscarret (“Una vida no tan simple”, “Mirando a extraños”), el guion de Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, y con Urko Errazquin (“El campeón”, “Dos chefs más”) como productor ejecutivo.

José Coronado (“The Truthers”, “The Snow Girl”), María Valverde (“Sounds Like Love”, “All We Cannot See”) , Martiño Rivas (“Serpientes y escaleras”, “Las chicas del cable”) y Maribel Verdú (“El laberinto del fauno”, “Élite” ) lideran el reparto de “El problema final”, que también cuenta con las actuaciones de Gonzalo de Castro (“Políticamente incorrectos”, “La ternura”), Cristina Kovani (“Muted”, “La caza: Guadiana”), José Condessa (“Cacau”, “Turn of the Tide”) y Pepón Nieto (“Smiley”, “A Remarkable Tale”).

¿EN QUÉ SE BASA “EL PROBLEMA FINAL”?

“El problema final” está basada en la exitosa novela homónima del aclamado autor español Arturo Pérez-Reverte, que también escribió la saga “Las aventuras del capitán Alatriste” y la trilogía de “Falcó”.

Maribel Verdu asume el papel de Raquel Ausländer, la dueña del hotel, en el tercer episodio de la serie española "El problema final" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL PROBLEMA FINAL”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El problema final”, “durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece tratarse de un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.

Basil, un actor jubilado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que no se puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convierten en sospechosos de un crimen que, con cada nueva revelación, demuestra ser más complejo y enrevesado de lo que se creía.”

Por lo visto en el tráiler, Basil insiste en que Elisa no se suicidó, así que inicia una investigación para descubrir lo que realmente sucedió con la turista británica que apareció muerta en una habitación cerrada por dentro con llave.

¿CÓMO VER “EL PROBLEMA FINAL”?

“El problema final” se estrenará el viernes 25 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “EL PROBLEMA FINAL”

REPARTO DE “EL PROBLEMA FINAL”

Maribel Verdú como Mrs. Raquel Ausländer

María Valverde como Adela Figueroa

Jose Coronado como Basil

Martiño Rivas como Francisco Foxá

José Condessa como Tony

Cristina Kovani como Vicky

Pepón Nieto como Doctor Seruya

Gonzalo de Castro como Fonseca

Yaiza Guimaré como Frau Klemmer

Michael Stobbe como Sr. Klemmer

Paloma Bloyd

Almudena Salort

Martiño Rivas da vida a Francisco Foxá, un joven escritor, en la serie española "El problema final", que se estrena el 25 de septiembre (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “EL PROBLEMA FINAL”?

La primera temporada de “El problema final”, producida por Mod Producciones y Fernando Bovaira (“Mientras tanto en guerra”, “La Fortuna”), tiene cuatro episodios.