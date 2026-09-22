“The Love Hypothesis” (“La hipótesis del amor” en español) finalmente se estrena en Amazon Prime Video, así que los fans de la apasionada historia de amor de Olive y Adam Carlsen. Lili Reinhart y Tom Bateman son los encargados de dar vida a los protagonistas de la novela homónima de Ali Hazelwood en la película de Amazon Prime Video que se estrena el 23 de septiembre de 2026. Por supuesto, algunos críticos ya vieron la nueva comedia romántica y han compartido su opinión. ¿La aprueban o desaprueban?

El largometraje dirigido por Claire Scanlon a partir del guion es de Sarah Rothschil narra la historia de Olive, una estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Stanford, quien empieza un noviazgo falso con el Dr. Adam Carlsen, un profesor joven, brillante y temido por su estricto carácter. No obstante, la atracción entre ellos es real.

Además de Lili Reinhart y Tom Bateman, “The Love Hypothesis” cuenta con las actuaciones de Rachel Marsh (“Adults”), Nicholas Duvernay (“The White Lotus”), Jaboukie Young-White (“Companion”) y Arty Froushan (“Daredevil: Born Again”).

Lili Reinhart interpreta a Olive Smith, una estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Stanford, en la comedia romántica "The Love Hypothesis" (Foto: Instagram/ Lili Reinhart)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “THE LOVE HYPOTHESIS”?

Aunque “La hipótesis del amor” no reinventa la comedia romántica y utiliza clichés típicos de este género, ofrece una dosis efectiva y placentera de dopamina. Por lo tanto, en general, recibió críticas positivas que la describen como encantadora, predecible y reconfortante.

Además, los críticos destacan la palpable química en pantalla y el excelente sentido del humor entre Lili Reinhart y Tom Bateman. Asimismo, elogian a Rachel Marsh (Anh) por su dinámica presencia como la mejor amiga incondicional de Olive.

Otros señalan que la película es aceptable en términos generales, pero que peca de ser floja y predecible al seguir al pie de la letra cada uno de los clichés de las comedias románticas.

Con respecto a los aspectos negativos de la película de Amazon Prime Video, la crítica especializada menciona que a la narrativa le falta esa chispa de “deseo contenido” o tensión romántica prolongada entre los protagonistas.

La película "The Love Hypothesis" está basada en la exitosa novela homónima de la autora Ali Hazelwood (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

Carly Lane de Collider

“Al principio tenía ciertas dudas sobre si Reinhart era la actriz adecuada para interpretar a Olive, pero incluso la más mínima duda desapareció en cuanto empezó a interactuar con su compañero protagonista. Su personaje es dulce, muy inteligente y quizás un poco idealista, pero lo que hace que la actuación de Reinhart sea tan entrañable es su sentido del humor, que incluye saber cuándo exagerar y cuándo dejar que su compañero brille con su propio chiste.”

Ekta Sinha de Elle

“Reinhart y Bateman tienen una química increíble, de esas que hacen que incluso los clichés típicos de un romance fingido resulten realmente emocionantes. Su dinámica tiene esa tensión clásica de las comedias románticas: la tensión, la incomodidad, el cambio vertiginoso de fingir a sentir algo de verdad. El romance tiene un ritmo perfecto, y la película entiende que a veces la anticipación es tan importante como la recompensa.”

Jasmine Valentine de TechRadar

“‘The Love Hypothesis’ va en lo seguro, y su dirección, narrativa y banda sonora increíblemente decepcionante lo demuestran. Pero el viaje de principio a fin es entretenido, comprensivo y convincentemente sincero. Ya de por sí es difícil ser mujer, y más aún ser una mujer talentosa en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.”

Tara Bennett de IGN

“‘La Hipótesis del Amor’ es una divertida y sensual adaptación de una comedia romántica del libro a la pantalla. Lili Reinhart y Tom Bateman aportan el toque cómico y apasionado a Olive y Adam, mientras que Rachel Marsh y Jaboukie Young-White ofrecen un excelente apoyo en un reparto encantador.”

Belen Edwards de Mashable

“Aunque ‘La hipótesis del amor’ no termina de cuajar del todo, sigue encontrando encanto en la química cómica de las primeras ‘citas’ de Olive y Adam.”

Molly Freeman de Movieweb

“‘The Love Hypothesis’ es una buena adaptación de la novela de Hazelwood, que da vida a los aspectos más importantes de la historia y los personajes de Olive y Adam, aunque no tenga tiempo para desarrollarlos al mismo nivel que el libro. También es una comedia romántica bastante entretenida, pero la falta de química entre los protagonistas le impide ser imprescindible.”

William Bibbiani de The Wrap

“El guion recorre todos los escenarios clásicos, siguiendo a dos amantes incompatibles que no pueden imaginarse juntos, hasta que poco a poco descubren que no quieren separarse jamás.”