“El palacio del este” (“The East Palace” en inglés y “Donggung” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que se ambientada en una versión sobrenatural de la Corea de la era Joseon y narra la historia de Gu-cheon (Nam Joo-hyuk), un cazador de fantasmas, y Saeng-gang (Roh Yoon-seo), una dama de la corte que puede oír a los muertos. Ambos son contratados en secreto por el rey para romper una maldición dentro del palacio y descubrir quién está detrás de las misteriosas muertes de los príncipes herederos. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama de fantasía histórica, terror y acción dirigido por Choi Jung-kyu a partir del guion de Kwon So-ra y Seo Jae-won se grabó en Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, entre diciembre de 2024 y julio de 2025. La producción utilizó varios escenarios reales y sets construidos para dar vida a la dinastía Joseon.

Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo y Jo Seung-woo son los protagonistas de “El palacio del este”, que también cuenta con las actuaciones de Cho Seung-woo, Jang Young-nam, Park Soo-yeon, Hwang Young-hee, Kwak Dong-yeon, Tae In-ho, Seo Eun-sol, Lee Hong-nae y Hong Seo-jun.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “EL PALACIO DEL ESTE”?

1. Nam Joo-hyuk como Gu-cheon

Nam Joo-hyuk, que fue parte de “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”, “The Bride of Habaek”, “The Light in Your Eyes”, “The School Nurse Files” y “Start-Up”, interpreta a Gu-cheon, un cazador de espíritus irreverente y sarcástico que puede cruzar al Reino de Gwi. De acuerdo con la descripción de Netflix, “obtuvo sus poderes de niño, como único superviviente de un accidente en el que su madre murió ahogada.” Choi Yi-chan asume el papel en su versión más joven.

El actor Nam Joo-hyuk interpreta a Gu-cheon, un cazador de espíritus irreverente y sarcástico, en una escena del thriller fantástico de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)

2. Roh Yoon-seo como Saeng-gang

Roh Yoon-seo, que apareció en “Nuestro horizonte azul”, “Curso intensivo de amor”, “El caballero negro”, “Amor en la puerta de al lado” y “Nadie en el bosque”, da vida a Saeng-gang, una dama de la corte nacida con la capacidad de oír las voces de los muertos, un don que considera una maldición. Choi So-yoo interpreta la versión joven de Saeng-gang.

En la serie "El palacio del este", Roh Yoon-seo da vida a Saeng-gang, una audaz dama de la corte con el misterioso don de poder escuchar a los espíritus (Foto: Netflix)

3. Cho Seung-woo como el rey

Cho Seung-woo, que participó en “Horse Doctor”, “God’s Gift - 14 Days”, “Life”, “Forest of Secrets”, “Sisyphus: The Myth” y “Divorce Attorney Shin”, asume el papel del rey. Aunque “considera los rumores sobre las muertes en el Palacio del Este como mera superstición, negándose a que una historia sobre espíritus desestabilice su reinado”, recurre a un cazador de espíritus y a una dama de la corte para salvar su linaje. Moon Woo-jin se encarga de dar vida a la versión jove de este personaje.

Cho Seung-woo interpreta al rey, quien quiere salvar su linaje, en la serie histórica de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)

4. Jang Young-nam como la reina viuda

Jang Young-nam, que fue parte de “Cheer Up”, “Curso intensivo de amor”, “The Heavenly Idol”, “Delightfully Deceitful”, “Like Flowers in Sand”, “Cautivar a un rey”, “Amor en la puerta de al lado” y “Nuestro Seúl por descubrir”, interpreta a la reina viuda en “El palacio del este”. Se trata de una mujer que ha sobrevivido a más escándalos, intrigas y maldiciones. Ella hará lo que sea necesario para asegurar un linaje fuerte.

Jang Young-nam da vida a la reina viuda, que posee la legitimidad real que el rey jamás tuvo, en la serie coreana "El palacio del este" (Foto: Netflix)

5. Park Soo-yeon como la reina consorte

Park Soo-yeon, que ha destacado en proyectos como la aclamada película “House of Hummingbird”, el drama “Anna” y la serie “Virtual On Air”, asume el papel de la reina consorte en la nueva serie coreana de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El palacio del este”:

Noh I-jin como la concubina rela Han.

Park Ji-yul como Han joven.

Hong Seo-jun como el eunuco jefe Kim.

Choi Hyuk-joo como Lady Jang.

Hwang Young-hee como la dama Sukbin Choi.

Kwak Dong-yeon como Youngan, el príncipe heredero.

Tae In-ho como el príncipe Iksang.

Jordania como Yeongan-gun.

Seo Eun-sol como una joven dama de la corte.

Lee Hong-nae como un chamán.

Hong Seo-jun como Kim Sang-seon.

¿CÓMO VER “EL PALACIO DEL ESTE”?

Los ocho episodios de “El palacio del este” están disponibles en Netflix desde el 17 de julio de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.