Roh Yoon-seo interpreta a Saeng-gang en la serie coreana "El palacio del este", dirigida por Choi Jung-kyu a partir del guion de Kwon So-ra y Seo Jae-won (Foto: Netflix)
Roh Yoon-seo interpreta a Saeng-gang en la serie coreana "El palacio del este", dirigida por Choi Jung-kyu a partir del guion de Kwon So-ra y Seo Jae-won (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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” (“The East Palace” en inglés y “Donggung” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que se ambientada en una versión sobrenatural de la Corea de la era Joseon y narra la historia de Gu-cheon (Nam Joo-hyuk), un cazador de fantasmas, y Saeng-gang (Roh Yoon-seo), una dama de la corte que puede oír a los muertos. Ambos son contratados en secreto por el rey para romper una maldición dentro del palacio y descubrir quién está detrás de las misteriosas muertes de los príncipes herederos. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama de fantasía histórica, terror y acción dirigido por Choi Jung-kyu a partir del guion de Kwon So-ra y Seo Jae-won se grabó en Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, entre diciembre de 2024 y julio de 2025. La producción utilizó varios escenarios reales y sets construidos para dar vida a la dinastía Joseon.

Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo y Jo Seung-woo son los protagonistas de “, que también cuenta con las actuaciones de Cho Seung-woo, Jang Young-nam, Park Soo-yeon, Hwang Young-hee, Kwak Dong-yeon, Tae In-ho, Seo Eun-sol, Lee Hong-nae y Hong Seo-jun.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “EL PALACIO DEL ESTE”?

1. Nam Joo-hyuk como Gu-cheon

Nam Joo-hyuk, que fue parte de “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”, “The Bride of Habaek”, “The Light in Your Eyes”, “The School Nurse Files” y “Start-Up”, interpreta a Gu-cheon, un cazador de espíritus irreverente y sarcástico que puede cruzar al Reino de Gwi. , “obtuvo sus poderes de niño, como único superviviente de un accidente en el que su madre murió ahogada.” Choi Yi-chan asume el papel en su versión más joven.

El actor Nam Joo-hyuk interpreta a Gu-cheon, un cazador de espíritus irreverente y sarcástico, en una escena del thriller fantástico de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)
El actor Nam Joo-hyuk interpreta a Gu-cheon, un cazador de espíritus irreverente y sarcástico, en una escena del thriller fantástico de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)

2. Roh Yoon-seo como Saeng-gang

Roh Yoon-seo, que apareció en “Nuestro horizonte azul”, “Curso intensivo de amor”, “El caballero negro”, “Amor en la puerta de al lado” y “Nadie en el bosque”, da vida a Saeng-gang, una dama de la corte nacida con la capacidad de oír las voces de los muertos, un don que considera una maldición. Choi So-yoo interpreta la versión joven de Saeng-gang.

En la serie "El palacio del este", Roh Yoon-seo da vida a Saeng-gang, una audaz dama de la corte con el misterioso don de poder escuchar a los espíritus (Foto: Netflix)
En la serie "El palacio del este", Roh Yoon-seo da vida a Saeng-gang, una audaz dama de la corte con el misterioso don de poder escuchar a los espíritus (Foto: Netflix)

3. Cho Seung-woo como el rey

Cho Seung-woo, que participó en “Horse Doctor”, “God’s Gift - 14 Days”, “Life”, “Forest of Secrets”, “Sisyphus: The Myth” y “Divorce Attorney Shin”, asume el papel del rey. Aunque “considera los rumores sobre las muertes en el Palacio del Este como mera superstición, negándose a que una historia sobre espíritus desestabilice su reinado”, recurre a un cazador de espíritus y a una dama de la corte para salvar su linaje. Moon Woo-jin se encarga de dar vida a la versión jove de este personaje.

Cho Seung-woo interpreta al rey, quien quiere salvar su linaje, en la serie histórica de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)
Cho Seung-woo interpreta al rey, quien quiere salvar su linaje, en la serie histórica de terror "El palacio del este" (Foto: Netflix)

4. Jang Young-nam como la reina viuda

Jang Young-nam, que fue parte de “Cheer Up”, “Curso intensivo de amor”, “The Heavenly Idol”, “Delightfully Deceitful”, “Like Flowers in Sand”, “Cautivar a un rey”, “Amor en la puerta de al lado” y “Nuestro Seúl por descubrir”, interpreta a la reina viuda en “El palacio del este”. Se trata de una mujer que ha sobrevivido a más escándalos, intrigas y maldiciones. Ella hará lo que sea necesario para asegurar un linaje fuerte.

Jang Young-nam da vida a la reina viuda, que posee la legitimidad real que el rey jamás tuvo, en la serie coreana "El palacio del este" (Foto: Netflix)
Jang Young-nam da vida a la reina viuda, que posee la legitimidad real que el rey jamás tuvo, en la serie coreana "El palacio del este" (Foto: Netflix)

5. Park Soo-yeon como la reina consorte

Park Soo-yeon, que ha destacado en proyectos como la aclamada película “House of Hummingbird”, el drama “Anna” y la serie “Virtual On Air”, asume el papel de la reina consorte en la nueva serie coreana de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El palacio del este”:

  • Noh I-jin como la concubina rela Han.
  • Park Ji-yul como Han joven.
  • Hong Seo-jun como el eunuco jefe Kim.
  • Choi Hyuk-joo como Lady Jang.
  • Hwang Young-hee como la dama Sukbin Choi.
  • Kwak Dong-yeon como Youngan, el príncipe heredero.
  • Tae In-ho como el príncipe Iksang.
  • Jordania como Yeongan-gun.
  • Seo Eun-sol como una joven dama de la corte.
  • Lee Hong-nae como un chamán.
  • Hong Seo-jun como Kim Sang-seon.

¿CÓMO VER “EL PALACIO DEL ESTE”?

. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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