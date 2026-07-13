Netflix suma una nueva producción a su catálogo de k-dramas y, en esta ocasión, apuesta de lleno por el terror y la fantasía oscura como eje de la trama. Y es que “El palacio del este” (en inglés: “The East Palace” y en su idioma original “Donggung”) se presenta con una propuesta que combina espíritus, intrigas palaciegas y un enigma que se desarrolla en un recinto marcado por una antigua maldición. Así, si eres de los que prefieren los dramas coreanos con carga sobrenatural por encima del romance clásico, esta es una serie que conviene tener muy presente en el radar.

Vale precisar que el show televisivo está dirigido por Choi Jung-kyu, responsable de “The Devil Judge” (2021).

Por otro lado, su guion es obra del dúo Kwon So-ra y Seo Jae-won, quienes ya habían trabajado juntos en “The Guest” (2018) y “Bulgasal: Immortal Souls” (2021-2022).

LA TRAMA DE “EL PALACIO DEL ESTE”

“El palacio del este” sigue a Gu-cheon, un hombre capaz de cruzar hacia el mundo de los espíritus y de enfrentarlos con su espada, y a Saeng-gang, una dama de la corte que posee la habilidad secreta de escuchar a los muertos.

Así, según Netflix, ambos son convocados por el rey para desentrañar los secretos de un palacio maldito, adentrándose en un mundo de oscuridad que pondrá a prueba tanto sus habilidades como sus propios límites.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EL PALACIO DEL ESTE”

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE “EL PALACIO DEL ESTE”?

El elenco principal de “El palacio del este” está encabezado por:

Nam Joo-hyuk , quien regresa a la actuación tras su servicio militar, como Gu-cheon .

, quien regresa a la actuación tras su servicio militar, como . Roh Yoon-seo , quien se aventura por primera vez en la fantasía oscura, como Saeng-gang .

, quien se aventura por primera vez en la fantasía oscura, como . Cho Seung-woo, quien apareció previamente en “Stranger” y “Sisyphus: The Myth”, como el rey.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL PALACIO DEL ESTE”?

La serie coreana “El palacio del este” llega a Netflix el viernes 17 de julio del 2026 a nivel global.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de la serie coreana "El palacio del este", k-drama de fantasía oscura, acción y terror sobrenatural (Foto: Imaginus / Showrunner / Netflix)