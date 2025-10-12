En agosto de 2025, aterrizó en Netflix “Kpop Demon Hunters”, película que se convirtió rápidamente en un éxito, pues se posicionó en el Top 10 de la plataforma de streaming durante más de 14 semanas. Si bien, su trama cautiva y atrapa a la audiencia, el opening tampoco se queda atrás, pero ¿sabías que la canción “How It’s Done” llegó a tener más de 30 versiones? Conoce el motivo en los siguientes párrafos.

Vale precisar que la cinta se convirtió en un fenómeno mundial, principalmente por sus temas musicales. Aunque Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo son las actrices de doblaje que están detrás de los diálogos de las protagonistas Rumi, Mira y Zoey, respectivamente; Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces del grupo ficticio HUNTR/X.

Las integrantes del grupo de "KPop Demon Hunter" (Foto: Netflix)

EL OPENING DE “KPOP DEMON HUNTERS” FUE MUY DIFÍCIL

En una entrevista con Screen Rant, Ejae contó que el opening de “Kpop Demon Hunters” fue el más difícil por tener más de 30 versiones, pero le encantó el trabajo que hicieron con la canción.

“‘How It’s Done’ (…) es la escena de introducción. Es una escena importantísima. Fue la primera impresión de la película, así que iba a ser una escena icónica; y para reflejar esa energía, fue como: ‘Sin presión’. [Aunque en sí había] mucha presión, así que teníamos muchísimas versiones. Diferentes versiones de canciones, literalmente, y demos... ¿En serio? ¿30? ¿40? Tenía diferentes títulos”, señaló.

¿POR QUÉ EL OPENING DE “KPOP DEMON HUNTERS” TIENE MÁS DE 30 VERSIONES?

De acuerdo con Ejae, el motivo por el que el opening de la película tiene más de 30 versiones es que además de presentar a las protagonistas, busca dar la primera impresión del filme, algo que considera “una escena muy importante” que debía quedar perfecta, por lo que se hicieron varias adaptaciones; y aunque era complicado, tenía que reflejar en todo momento la gran energía y ser icónica en cada una.

Asimismo, explicó que a raíz de su importancia, los compositores optaron por varias opciones del tema. No sólo ello, le pusieron títulos diferentes.

La agrupación femenina de "KPop Demon Hunter" está conformada por tres jóvenes (Foto: Netflix)

EL OPENING EN “KPOP DEMON HUNTER”

“How It’s Done” abre la película “KPop Demon Hunter”, en la que se presenta al grupo Huntrix, integrado por Rumi, Mira y Zoey.

Ejae es la encargada de componer varias canciones para la cinta, incluyendo “Golden”, “Your Idol”, “The Hunter’s Mantra” y “How It’s Done”.