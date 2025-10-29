En “El imperio de Ámsterdam” (“Amsterdam Empire” en inglés), serie de neerlandesa de Netflix creada por Nico Moolenaar y Bart Uytdenhouwen, Jack van Doorn (Jacob Derwig), el famoso fundador del imperio de los coffee-shops ‘Jackal’, debe enfrentar la ira de su esposa, quien planea destruirlo y apoderarse de su adorado imperio tras descubrir su infidelidad. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?
El drama escrito por Nico Moolenaar, Piet Matthys y Bart Uytdenhouwen, y dirigido por Jonas Govaerts y Max Porcelijn muestra tanto el lado glamuroso de Ámsterdam como la cruda realidad de su mundo de las drogas.
Famke Janssen, Jacob Derwig, Jade Olieberg, Elise Schaap, Yannick van de Velde, Jesse Mensah, Victor Löw, Bart Slegers, Romana Vrede, Raymond Thiry y Chris Nietvelt conforman el elenco de “El imperio de Ámsterdam”.
SINOPSIS DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El imperio de Ámsterdam”, “Jack van Doorn, el rico y célebre fundador del imperio de cafeterías Jackal, ha tenido que hacer frente durante toda su carrera a delincuentes, competidores y leyes holandesas absurdas para llegar a lo más alto.
Cuando sale a la luz su romance con una conocida periodista, resulta que su enemigo más peligroso ha estado viviendo bajo su techo todo este tiempo: su traicionada esposa, Betty, una exdiva del pop que conoce todos sus secretos y puntos débiles, y que no se detendrá hasta arrebatárselo todo.”
¿CÓMO VER “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”?
“El imperio de Ámsterdam” se estrenará el jueves 30 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de Países Bajos solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”
REPARTO DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”
- Famke Janssen como Betty
- Jacob Derwig como Jack van Doorn
- Jade Olieberg como Katja van Doorn
- Elise Schaap como Marjolein Hofman
- Yannick van de Velde como Erik Ketels
- Jesse Mensah como Patrick van Doorn
- Victor Löw como Bolle
- Bart Slegers como Gijs Tichelaar
- Romana Vrede
- Raymond Thiry
- Chris Nietvelt
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”?
La primera temporada de “El imperio de Ámsterdam” tiene siete episodios, que tienen una duración aproximada de 60 minutos.