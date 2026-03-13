La temporada 2 de la serie live-action “One Piece”, subtitulada “Into the Grand Line“ (o ”Rumbo a la Grand Ruta“), ya llegó al catálogo de Netflix y, para celebrar su estreno, la plataforma de streaming de la “N” roja acaba de lanzar un detrás de cámaras gratuito en YouTube. Se trata del video “ONE PIECE | Expanding the World of Season 2”, con una duración de poco más de 5 minutos y centrado en cómo se construyó el mundo de esta nueva tanda de episodios.

Vale precisar que este especial acompaña el lanzamiento de los 8 capítulos de la segunda entrega de la producción, los cuales llevan a Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombrero de Paja al mítico Grand Line.

Allí, nuestros protagonistas se enfrentan a enemigos formidables y a las aventuras más peligrosas hasta ahora, en escenarios que los fans del manga y del anime reconocerán de inmediato.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Piece: Into the Grand Line”:

¿CÓMO VER EL DETRÁS DE CÁMARAS DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE” GRATIS EN YOUTUBE?

Este video de 5 minutos con 13 segundos de duración, publicado el pasado jueves 12 de marzo del 2026, está pensado como una guía visual del nuevo tramo de la historia.

Es decir, funciona como un complemento directo. Y es que recorre locaciones clave de la temporada, como Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden y Drum Island, mientras el equipo de producción explica cómo le dieron vida a este mundo en acción real.

Entonces, para ver el especial, solo necesitas entrar a YouTube y buscar el título completo “ONE PIECE | Expanding the World of Season 2 | Netflix”, alojado en el canal Still Watching Netflix.

También puedes ingresar a este link oficial o, simplemente, disfrutarlo debajo de estas líneas.

¿QUÉ MUESTRA EL DETRÁS DE CÁMARAS DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

El foco del video está en la expansión del mundo de la serie: se trata de un contenido “behind the scenes” en el que el equipo creativo comenta cómo fue levantar las nuevas islas y locaciones que aparecen en la temporada 2, en paralelo a escenas del rodaje.

La idea es que el espectador vea, en pocos minutos, cómo pasaron de las viñetas y el anime a sets físicos, barcos y paisajes reales que recrean el Grand Line.

De esta manera, el detrás de cámaras no solo muestra imágenes llamativas, sino que contextualiza por qué cada parada—de Loguetown a Drum Island—es clave en la evolución de los personajes.

¿Y si todavía no has visto serie? Pues, este especial de YouTube sirve como una puerta de entrada rápida para quienes aún dudan si darle ‘play’ a la nueva temporada.

Rob Colletti asume el rol de Wapol a lo largo de la temporada 2 de la serie live-action "One Piece" (Foto: Netflix)