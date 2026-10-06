Cuatro amigos de la infancia: Jaime (Osvaldo Benavides), Tomás (Michel Brown), Amelia (Zuria Vega) y Mario (Raúl Briones), quedan atrapados en una red de chantajes que amenaza con exponer los secretos que podrían destruir su amistad tras el asesinato de una famosa actriz llamada Pamela Dosantos y la filtración de un video comprometedor en “El círculo” (“Inside the Circle” en inglés), serie mexicana de Netflix. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta producción basada en el aclamado libro “Los corruptores” del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson promete ser un thriller psicológico y político de alta tensión, caracterizado por un ritmo adictivo y giros inesperados.

Osvaldo Benavides, Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones son los protagonistas de “El círculo”, dirigida por Alejandro Lozano, Alejandro Lozano y Bernardo De La Rosa a partir del guion de Fanie Soto. Natalia Coronado, Diego Sandoval, Mariané Cartas, Peter Theis, Jorge Zárate, Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Pamela Cortes, Andrés Revo, Alejandro Porter y Carlos Gueta también forman parte del reparto.

En la serie mexicana "El círculo", el actor Osvaldo Benavides interpreta a Jaime, uno de los protagonistas del thriller dramático que se estrena el 7 de octubre (Foto: Lemon Films / Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL CÍRCULO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El círculo”, “un video filtrado arrastra a cuatro amigos de toda la vida a una red de chantajes y peligro inminente, que expone sus secretos más profundos, ambiciones y miedos.

Basada en la novela Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson, en esta historia llena de suspenso y giros inesperados, estos amigos descubrirán que mientras más cerrado es el círculo, más oscuro es lo que esconde, y que la lealtad que los une puede ser tan frágil como los secretos que guardan.”

Por lo visto en el tráiler, en este grupo de amigos todos tienen algo que ocultar, pero esos secretos amenazan con salir a luz tras la muerte de una famosa actriz, ya que su muerte también se relaciona con una poderosa figura de la política.

Aunque los miembros del grupo intentan protegerse y mantenerse unidos, los peligros a los que se exponen y los enemigos con los que deben lidiar ponen a prueba el vínculo que los une desde que era pequeños.

¿CÓMO VER “EL CÍRCULO”?

“El círculo” se estrenará el miércoles 7 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “EL CÍRCULO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CÍRCULO”

Osvaldo Benavides como Jaime

Michel Brown como Tomás

Zuria Vega como Amelia

Raúl Briones como Mario

Natalia Coronado como Jimena

Diego Sandoval como Nicolás

Mariané Cartas como Viridiana

Peter Theis como Jefferson

Jorge Zárate

Saúl Lisazo

María Elisa Camargo como la actriz Pamela Dosantos

Pamela Cortes

Andrés Revo

Alejandro Porter

Carlos Gueta

Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones lideran el elenco principal de la serie mexicana "El círculo", dirigida por Alejandro Lozano, Alejandro Lozano y Bernardo De La Rosa (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL CÍRCULO”?

La primera temporada de “El círculo”, producida por Lemon Films y Netflix, tiene ocho episodios.

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