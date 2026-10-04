Netflix suma una nueva producción mexicana a su catálogo de suspenso con “El círculo”, una historia que combina secretos, chantajes y amistades al borde del quiebre. Así, basada en la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson, la serie reúne a un destacado elenco protagonista. Por eso, en esta guía de Gestión Mix, te contamos qué actores integran el reparto y qué personajes interpretan en la ficción.

Vale precisar que el show televisivo llega a Netflix el miércoles 7 de octubre del 2026 y narra la historia de cuatro amigos de toda la vida, quienes quedan atrapados en una red de chantajes y peligro inminente.

¿El detonante? Pues, un video filtrado relacionado con el asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos, el cual amenaza con exponer los secretos que podrían destruir esta relación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El círculo”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CÍRCULO”

1. Osvaldo Benavides como Jaime

Empezamos la lista con uno de los protagonistas de la serie mexicana de Netflix: Jaime, integrante del cuarteto de amigos.

El actor que lo interpreta es Osvaldo Benavides, a quien también hemos visto en “La dictadura perfecta”, “Monarca” y “Por la libre”.

Osvaldo Benavides como Jaime en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

2. Michel Brown como Tomás

Tomás, por su parte, es el amigo que desata el caos al difundir el video prohibido a través de sus redes sociales.

El artista que asume este rol es Michel Brown, reconocido por su trabajo previo en “Pasión de gavilanes”, “Parot” y “Hernán”.

Michel Brown como Tomás en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

3. Zuria Vega como Amelia

Por otro lado, Amelia es la única mujer en el cuarteto de amigos.

La actriz que le da vida al personaje es Zuria Vega, también integrante de los elencos de “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”, “Las viudas de los jueves” y “Las Pelotaris 1926”.

Zuria Vega como Amelia en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

4. Raúl Briones como Mario

Finalmente, Mario es el amigo que completa el reparto protagonista de la serie.

Él está interpretado por Raúl Briones, famoso por producciones como “La cocina”, “Una película de policías” y “Paraíso perdido”.

Raúl Briones como Mario en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

Otros actores y personajes de “El círculo”:

5. Natalia Coronado como Jimena

como Jimena 6. Diego Sandoval como Nicolás

como Nicolás 7. Mariané Cartas como Viridiana

como Viridiana 8. Peter Theis como Jefferson

como Jefferson 9. Jorge Zárate

10. Saúl Lisazo

11. María Elisa Camargo como la actriz Pamela Dosantos

como la actriz Pamela Dosantos 12. Pamela Cortes

13. Andrés Revo

14. Alejandro Porter

15. Carlos Gueta