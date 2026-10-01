Con el estreno de “East of Eden” (en español: “Al este del Edén”) en Netflix, la novela de John Steinbeck ha vuelto a despertar interés entre el público. Y es que la serie protagonizada por Florence Pugh no es la primera versión audiovisual de esta historia: antes llegaron una película de 1955 con James Dean y una miniserie televisiva estrenada en 1981. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la obra original, publicada en 1952, es una saga familiar de tres generaciones inspirada en el relato bíblico de Caín y Abel.

Y esa amplitud explica por qué cada adaptación tomó un camino distinto. En el caso de la serie de Netflix, la historia se enfoca especialmente en Cathy Ames, uno de los personajes más complejos de la literatura estadounidense.

Antes de continuar, mira el tráiler de “East of Eden”:

LAS PRODUCCIONES QUE ADAPTARON LA NOVELA “EAST OF EDEN” ANTES QUE NETFLIX

1. La película de 1955 con James Dean

La primera adaptación de la lista es la película “East of Eden” (o “Al este del paraíso”), dirigida por Elia Kazan para Warner Bros.

Esta producción toma solo la cuarta y última parte de la novela y sigue a Cal, interpretado por el recordado James Dean, en su búsqueda del cariño de su padre frente a su hermano Aron.

El póster de "East of Eden", película del director Elia Kazan que se desarrolla a lo largo de 115 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)

Cabe resaltar que su estreno mundial se llevó a cabo el 9 de marzo de 1955 y, gracias a esta cinta, Jo Van Fleet ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Además, el filme fue galardonado con el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar y/o comprar en portales como Apple TV, Google Play, Amazon y Rakuten TV.

2. La miniserie de 1981

La segunda adaptación de “East of Eden” es una miniserie de ABC de tres partes, emitida del 8 al 11 de febrero de 1981, con la dirección de Harvey Hart y el guion de Richard Shapiro.

Y, a diferencia de la anterior producción, esta versión recorre la generación previa: Cyrus Trask, sus hijos Adam y Charles y la historia de Cathy.

Eventualmente, el show televisivo ganó el Globo de Oro a la Mejor Miniserie o Película para TV y Jane Seymour se llevó el de Mejor Actriz.

Importante: si bien está versión no aparece en ningún catálogo oficial de streaming, una edición en DVD con el metraje original completo está disponible en Amazon.