Luego del emotivo final de la quinta temporada de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español), que incluyó una boda, una separación y otras revelaciones, los fanáticos del drama romántico de Netflix basado en las novelas de Sherryl Woods se preguntan si las aventuras de Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) y Dana Sue (Brooke Elliott) en Serenity continuarán en una sexta entrega, sobre todo porque aún hay asuntos pendientes.

Aunque los nuevos episodios empiezan con Helen y Dana Sue visitando a Maddie en Nueva York, eventualmente las tres amigas vuelven a Serenity. Además, cada una, al igual que los personajes secundarios se enfrentan a problemas personales y profesionales. Por ejemplo, Maddie considera los valores de la gran ciudad frente a los de los pueblos pequeños, y Dana Sue tiene conflictos matrimoniales con Ronnie.

En tanto, Helen desempolva una vieja carpeta llena de ideas para la boda de sus sueños. Annie (Anneliese Judge) decide disfrutar del tiempo que le queda antes de su graduación y mudarse a California en otoño para estudiar fotografía. A Cal (Justin Bruening) le ofrecen una oportunidad inesperada que hace dudar a Maddie.

La situación matrimonial de Dana Sue Sullivan (Brooke Elliot) se ha vuelto muy complicada, que podría resolverse en una sexta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

“SWEET MAGNOLIAS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro “Sweet Magnolias”. Aunque el último capítulo deja algunos asuntos por resolver y establece las bases para una sexta temporada, también se puede decir que ese desenlace podría funcionar como cierre definitivo.

Por lo tanto, todo dependerá de la respuesta de la audiencia. ¿Qué pasará con Dana Sue y Ronnie? ¿Realmente es el final de su relación? ¿Cómo será la vida matrimonial de Helen y Erik? ¿Cómo seguirán Maddie y Cal? ¿Ty volverá? ¿Qué pasará con Annie y Noah?

“La verdad es que creo que algunos de nuestros finales en suspenso son bastante impactantes, pero, más allá del ritual de terminar con un brindis, siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestra audiencia un equilibrio entre la tensión de las preguntas abiertas: ¿Quién se va?, ¿Quién regresa?, ¿Quiénes se quedan juntos?, todo eso, y la satisfacción emocional. Creo que, en algunos casos, la satisfacción emocional y la alegría superan a las preguntas abiertas, pero estas últimas están ahí, y sin duda tenemos grandes planes sobre, si tenemos la suerte de conseguir otra temporada, las historias que contaremos”, indicó la creadora y productora ejecutiva Sheryl J. Anderson a Deadline.

Asimismo, agregó: “Todavía quedan muchos sueños por cumplir. ¿Cómo será el idioma común cuando esté terminado? ¿Qué pasará con nuestros graduados? ¿Qué pasará con quienes se queden y los extrañen? Pero también, siempre llegan personas nuevas y regresan personas que ya formaban parte de la comunidad universitaria, y solo nos queda esperar y confiar en que tendremos la oportunidad de responder a todas esas preguntas.”

“Sé exactamente qué historias interesantes queremos contar”, adelantó a la revista Parade. “Nuestros personajes crecen y cambian, pero lo hacen juntos”. En tanto, JoAnna Garcia Swisher también espera volver en una sexta temporada de “Dulces Magnolias”.

“Si los fans responden y reafirman que es algo que quieren ver, creo que Netflix apoyará otra temporada”, aseguró. “A todos los involucrados nos encantaría cerrar la serie por todo lo alto con una sexta temporada”.

Anneliese Judge retoma el papel de Annie Sullivan, quien disfruta de un verano lleno de diversión con su grupo de amigas, en la quinta temporada del drama romántico "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La quinta temporada de “Dulces Magnolias” está disponible en Netflix desde el 11 de junio de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.