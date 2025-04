ATENCIÓN SPOILERS. Mientras los fans de “The Last of Us” siguen lamentando la muerte de Joel, es probable que gran parte del público quiera saber en qué otros proyectos pueden ver al talentoso Pedro Pascal. Por eso, en esta nota, Gestión Mix reunió cada una de las películas que el actor estrenará tras su participación en la serie de HBO y Max. ¡Presta atención!

Vale precisar que “The Last of Us” es una de las producciones más destacadas de la carrera de Pascal, ya que le dio gran popularidad que se sumó a su fama alcanzada con sus apariciones en “Game of Thrones”, “Narcos” y “The Mandalorian”.

Así, hoy en día, el chileno es uno de los artistas más consolidados en Hollywood, llegando a ser reconocido con el prestigioso SAG Award al Mejor Actor en Serie Dramática.

Pedro Pascal goza de gran fama internacional gracias a producciones como "The Last of Us" (Foto: HBO)

LAS PELÍCULAS DE PEDRO PASCAL DESPUÉS DE “THE LAST OF US”

Tan solo en el 2025, Pedro Pascal es el protagonista de cinco producciones audiovisuales: la temporada 2 de “The Last of Us”, “Freaky Tales”, “Materialists”, “Eddington” y “The Fantastic Four: First Steps”. Las primeras dos ya se estrenaron, por lo que te contaremos todo lo que debes saber sobre las siguientes.

1. “Materialists” (2025)

La película “Materialistas” de la directora Celine Song también incluye a Dakota Johnson y Chris Evans en el elenco.

Esta se estrena en Estados Unidos el 13 de junio del 2025. En España, por otro lado, su lanzamiento está programado para el 14 de agosto.

¿De qué trata? El lucrativo negocio de una casamentera se complica cuando cae en un tóxico triángulo amoroso que amenaza a sus clientes.

2. “Eddington” (2025)

La película “Eddington” de Ari Aster tiene a Joaquin Phoenix, Austin Butler y Emma Stone en el reparto.

Esta llega a los cines de Estados Unidos el 18 de julio del 2025, tras competir en el Festival de Cine de Cannes.

¿De qué trata? Gira en torno a una pareja varada en un pequeño pueblo de Nuevo México durante la pandemia. Inicialmente son bien acogidos, pero el pueblo da un giro siniestro al caer la noche.

3. “The Fantastic Four: First Steps” (2025)

La película “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” de Matt Shakman forma parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Además de Pascal, el elenco incluye nombres como: Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach y Julia Garner.

En Latinoamérica, se lanza el 24 de julio del 2025; en España y Estados Unidos, el 25 de julio.

¿De qué trata? Con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, la Primera Familia de Marvel se enfrenta a su desafío más aterrador hasta la fecha. Obligados a equilibrar su papel de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus y de su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y por si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos sus habitantes no fuera suficientemente malo, de repente se convierte en algo muy personal.

Más allá del 2025, hay un par de proyectos más en los que podremos ver a Pedro Pascal en escena: “Avengers: Doomsday” y “The Mandalorian & Grogu”.

4. “Avengers: Doomsday” (2026)

“Avengers: Doomsday” es la primera de las dos películas de los Vengadores para la Fase 6 del MCU. Se sabe que está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo. Además, se estrena en mayo del 2026.

5. “The Mandalorian & Grogu” (2026)

“The Mandalorian & Grogu” es la continuación de la serie “The Mandalorian” en forma de película. Tiene como director a Jon Favreau y un lanzamiento programado para el 22 de mayo del 2026.