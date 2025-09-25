Luego de sus divertidas vacaciones en Marruecos, el noreste de Estados Unidos, Jamaica y Finlandia, Eugenio y su familia se embarcan en una nueva aventura en “De viaje con los Derbez: Japón”. Esta vez la famosa familia mexicana visita el país del sol naciente y todas sus actividades como visitas a templos milenarios y recorridos gastronómicos se registrarán en la nueva entrega de la docuserie de Amazon Prime Video. ¿Cuándo se estrenará?

La quinta temporada de la serie producida por 3Pas Studios, de Eugenio Derbez y Ben Odell, en asociación con Lionsgate Television, al igual que las anteriores, promete extrema diversión debido al humor característico de la familia, pero también momentos de tensión, por las discusiones que se producen por la convivencia.

El elenco de “De viaje con los Derbez: Japón”, que cuenta con Javier Williams y Nick Lee como showrunners, incluye a Eugenio Derbez, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, a su hija Aitana, así como a los hijos mayores de Eugenio: la actriz Aislinn Derbez y los también actores y empresarios Vadhir y José Eduardo.

Eugenio Derbez tiene algunos problemas con la comida típica de Japón en la nueva temporada de "De viaje con los Derbez" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

La quinta temporada de “De viaje con los Derbez”, que tiene a Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams, Nick Lee y Aislinn Derbez como productores ejecutivos, se estrenará el viernes 26 de septiembre de 2025.

¿CÓMO VER “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

“De viaje con los Derbez: Japón” estará disponible en México y más de 240 países y territorios a través de Amazon Prime Video. Mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico podrá verse por ViX Premium.

¿A QUÉ HORA VER “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

Estados Unidos (PDT) - 12:00 AM

Estados Unidos (EDT) - 03:00 AM

Brasil - 4:00 AM

México - 2:00 AM

Perú - 2:00 AM

Argentina - 2:00 AM

Colombia - 2:00 AM

TRÁILER DE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”

¿DE QUÉ TRATA “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

De acuerdo con la descripción de Amazon Prime Video, en “De viaje con los Derbez: Japón”, “Eugenio reúne a todos para una aventura única entre templos milenarios y rascacielos modernos. La familia se sumerge en tradiciones ancestrales, desafíos gastronómicos y el inevitable caos familiar.

José Eduardo atraviesa una nueva etapa en su vida, Alessandra, con su sensatez, nos enseñará la importancia de tomarse un respiro en medio del caos familiar, Vadhir, el fotógrafo aventurero y eterno competidor, capturará cada momento al tiempo que mantiene viva la competencia al más puro estilo Derbez y Aislinn, fan de la moda y la cultura, encontrará en las calles japonesas el escenario perfecto para brillar sin filtros. Para Eugenio, viajar con todos es lo mejor que le puede pasar.”

TODAS LAS TEMPORADAS DE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ”

Temporada 1: Marruecos. Se estrenó en 18 de octubre de 2019.

Temporada 2: Noreste de Estados Unidos. Se estrenó el 20 de mayo de 2021.

Temporada 3: Jamaica. Se estrenó el 7 de abril de 2023.

Temporada 4: Círculo Polar ártico, Finlandia. Se estrenó el 24 de noviembre de 2023.

Temporada 5: Japón. Se estrena el 26 de septiembre de 2025.