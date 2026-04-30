En los últimos años, Netflix viene consolidando su línea de animación propia y ahora incorpora “Intercambiados” (titulada “Swapped” en inglés), una película que mezcla comedia, aventura y criaturas parlantes en un escenario fantástico. Así, si quieres conocer mejor qué tipo de historia plantea, quiénes integran el elenco de voces en su versión original y de qué manera podrás verla en la plataforma, esta nota de Gestión Mix es para ti.

De acuerdo con Tudum, el largometraje está dirigido por Nathan Greno, uno de los responsables de “Tangled” (“Enredados”), y se desarrolla dentro de una alianza entre Skydance y Netflix.

Además, tiene al ganador del Oscar Michael B. Jordan y Juno Temple al frente de su elenco en inglés.

LA TRAMA DE “INTERCAMBIADOS”

En “Intercambiados”, la acción se sitúa en El Valle, un ecosistema poblado por criaturas del bosque donde conviven, no siempre en paz, los animales más pequeños con aves majestuosas.

Allí, la historia sigue a una criatura del bosque y a un ave imponente que son enemigos naturales, hasta que un accidente con una planta mágica provoca que despierten atrapados en el cuerpo del otro.

A partir de ese punto, la película se convierte en una comedia de colegas. Y es que los dos personajes, ahora obligados a caminar con el pelaje y las plumas ajenas, tienen que aprender a cooperar para sobrevivir a una aventura que los enfrenta con peligros que antes subestimaban.

Por si fuera poco, el viaje también implica ayudar a otros animales y cuestionar la idea de “enemigos por naturaleza”, con énfasis en la empatía y el humor físico propio de las historias de cambio de cuerpos al estilo “Un viernes de locos” (“Freaky Friday”).

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “INTERCAMBIADOS”

LISTA DE ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “INTERCAMBIADOS”

En el reparto original de la película animada “Intercambiados”, Michael B. Jordan le presta su voz a Ollie, una pequeña criatura del bosque.

Por otro lado, Juno Temple interpreta a Ivy, el ave majestuosa con la que Ollie intercambia cuerpo.

Completan el elenco vocal de la cinta:

Cedric the Entertainer como Caloo, el padre de Ollie.

como Caloo, el padre de Ollie. Tracy Morgan como Boogle, un pez morado.

como Boogle, un pez morado. Justina Machado como Calli, la madre de Ollie.

como Calli, la madre de Ollie. Lolly Adefope como Lily, la hermana de Ivy.

como Lily, la hermana de Ivy. Ambika Mod como Violet, la hermana de Ivy.

como Violet, la hermana de Ivy. Táta Vega como la abuela de Ollie.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INTERCAMBIADOS”?

“Intercambiados” tiene su estreno global programado para el viernes 1 de mayo del 2026 en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar en familia de los 102 minutos de metraje del filme, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Intercambiados", película animada del director Nathan Greno que se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje (Foto: Netflix)