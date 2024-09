Genevieve es uno de los nuevos rostros de la temporada 4 de “Emily in Paris”. Ella es una joven veinteañera que acaba de mudarse de Nueva York a París, donde termina trabajando en Agence Grateau. Si bien congenia con la protagonista y parece convertirse en una gran amiga suya, lo cierto es que quiere tomar el control de la vida de Emily, por lo que es intrigante. El papel de este personaje es interpretado por Thalia Besson. ¿Sabes quién es ella? Aquí te lo contamos.

Antes te precisamos que en esta ficción, la muchacha es la hija de Laurent, el esposo de Sylvie. La segunda parte de la entrega cuatro de la exitosa serie se estrenó el 12 de septiembre de 2024 en Netflix.

Genevieve es una joven veinteañera que entabla una amistad con Emily (Foto: Netflix)

1. DATOS DE LA ACTRIZ THALIA BESSON

Nombre completo: Thalia Besson

Thalia Besson Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Nacionalidad: Franco-estadounidense

Franco-estadounidense Cumpleaños: 1 de agosto

1 de agosto Año de nacimiento: 2001

2001 Edad: 23 años

23 años Instagram: @thaliabesson

2. ¿QUIÉN ES THALIA BESSON?

Thalia Besson es una actriz franco-estadounidense que ha aparecido en algunas producciones. Se está haciendo un nombre en el mundo de la actuación.

Cuando Thalia Besson fue a Cannes este 2024 (Foto: @hoyambentaleb / Instagram)

3. SUS PADRES PERTENECEN AL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

Su padre es el director de cine francés Luc Besson que hizo películas como “The Big Blue” (1988), “El quinto elemento” (1997) y “Lucy” (2014). Su madre es la productora Virginie Besson-Silla que trabajó en “Everything Everywhere All at Once” (2022), “Lucy” (2014), “The Lady” (2011).

4. DESDE PEQUEÑA AMÓ LA ACTUACIÓN

A raíz de que sus padres estaban inmersos en el mundo del entretenimiento, la joven también se sintió atraída por la actuación, es así que decidió convertirse en histrionisa.

Aquí luciendo un vestido dorado (Foto: Thalia Besson / Instagram)

5. CARRERA ACTORAL

Además de “Emily in Paris”, Thalia Besson formó parte de “Dangerous Waters” (2023), “Arthur malédiction” (2022) y “City of a Thousand Planets” (2017).

6. ¿THALIA BESSON TIENE PAREJA?

La vida sentimental de Thalia Besson se mantiene en absoluta reserva, por lo que se desconoce si hay alguien especial que ocupa su corazón.

La histrionisa con un enterizo negro elegante (Foto: Thalia Besson / Instagram)

7. ¿EN QUÉ PROYECTOS ESTARÁ PRÓXIMAMENTE?

Se sabe que formará parte de tres proyectos. Estos son: “Triton” y “When I´m Ready”, ambas en etapa de posproducción, y “For Elara”.