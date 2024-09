Los nuevos episodios de la cuarta temporada de “Emily in Paris” se estrenan el 12 de septiembre de 2024 y los fanáticos de la serie de Netflix creada y producida por Darren Star no solo están intrigados por descubrir lo que le depara a Emily (Lily Collins), quien intenta aceptar que la idea de que su novio Gabriel (Lucas Bravo) debe estar pendiente del embarazo Camille (Camille Razat), también se preguntan si la historia de la joven ejecutiva de marketing continuará en una quinta entrega.

Por supuesto, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Rupert Everett, Anna Galiena y Raoul Bova regresan en los nuevos cinco episodios. A ellos se suman Eugenio Franceschini y Thalia Besson.

En los nuevos capítulos de la cuarta temporada de “Emily in Paris”, mientras Camille insiste en no revelar lo que descubrió sobre su embarazo, los problemas entre Emily y Gabriel se intensifican. En medio del caos, aparece Marcello (Eugenio Franceschini) al rescate. Todo parece indicar que se trata del nuevo interés amoroso de la protagonista. ¿Qué sucederá con los personajes principales?

Emily (Lily Collins) tiene varios problemas con Gabriel (Lucas Bravo) en los nuevos episodios de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

“EMILY IN PARIS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie que cuenta con Darren Star, Tony Hernandez, Lilly Burns y Andrew Fleming como productores ejecutivos. Por su parte, Lily Collins habló al respecto en una entrevista en el podcast Still Watching de Vanity Fair. “Ni siquiera sabemos cuál es el final cuando comenzamos una temporada, porque no sabemos dónde terminará la temporada”.

No obstante, la protagonista de “Emily in Paris” tiene esperanzas de continuar y confesó a Radio Times que le encantaría explorar más de su personaje. “Realmente espero que podamos hacer otra temporada, así que espero que la gente vea y ame [la temporada 4] y me encantaría explorar más de Italia si llegamos a hacerlo. Y, por supuesto, más experiencias laborales locas, porque los clientes siguen viniendo y nunca dejan de causar drama. Así que realmente lo disfruto”.

Collins no es la única entusiasmada con más episodios de la serie de Netflix. El creador Darren Star indicó a Deadline: “Definitivamente creo que la serie tiene vida más allá de la próxima temporada. No hay un final a la vista hasta que todos sientan que es hora de terminar”.

Una pista sobre el futuro de “Emily in Paris” se dio a conocer en un evento de amfAR en el Festival de Cine de Cannes en agosto de 2024. Winnie Harlow y Paris Jackson anunciaron que se estaba subastando un papel invitado en la temporada 5.

“Uno de ustedes se irá de aquí esta noche con un papel secundario en la quinta temporada del exitoso programa de televisión ‘Emily In Paris’”, dijo la actriz y cantante Jackson. Esto sugiere que se está preparando una quinta entrega.

Emily Cooper (Lily Collins) y Marcello (Eugenio Franceschini) recorren juntos Roma en la segunda parte de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

La segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” se estrenará el jueves 12 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.