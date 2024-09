CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris”, serie de Netflix creada por Darren Star, mientras Camille (Camille Razat) sigue fingiendo para no perder a Gabriel (Lucas Bravo), Emily (Lily Collins) se prepara para regresar a Chicago a pasar Navidad con su familia. Sin embargo el mal clima ocasiona que la joven ejecutiva de marketing se quede en París y no tenga más opción que aceptar una invitación a un chalet de esquí en los Alpes de Provenza, donde una excursión a las pistas termina mal.

Celebrar Navidad con la familia de Camille no estaba en los planes de Emily, pero lo acepta por su novio y el bebé que supuestamente espera con su ex. Sin embargo, no esperaba que el chef la dejara en la montaña para ir tras la madre de su hijo, que por cierto, presume de ser una esquiadora profesional. Tras varias caídas, un misterioso y atractivo hombre llamado Marcello (Eugenio Franceschini) aparece al rescate de Emily.

Al reencontrarse con Gabriel, la protagonista de “Emily in Paris” le reclama por dejarla sola y decide terminar su relación para que pueda enfocarse en la familia que tendrá con Camille. De vuelta en el trabajo, conoce a Genevieve (Thalia Besson), la hija del esposo de Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), y descubre que es parte de su equipo de trabajo. Más tarde, intenta disculparse con Gabriel por marcharse de esa manera, pero él se marcha con Camille.

Camille (Camille Razat) le cuenta a Gabriel (Lucas Bravo) la verdad sobre su embarazo en la segunda parte de la cuarta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “EMILY IN PARIS 4″ PARTE 2?

¿Qué pasó con Camille y Gabriel?

Durante su estancia en los Alpes, Camille le cuenta a Gabriel que nunca estuvo embarazada. La noticia lo devasta, al igual que a ella, así que acepta acompañarla a la iglesia. Cuando el sacerdote menciona el tema de la adopción, el chef se sorprende y más adelante, aclara las cosas con su ex.

Tras el rechazo de Gabriel, Camille resuelve marcharse por un tiempo y abandona su departamento. Cerca del final de la temporada, regresa y le revela a Emily que ha decidido adoptar un bebé.

¿Realmente es el final de Emily y Gabriel?

Emily se entera sobre el no embarazo por Camille, así que le reclama a Gabriel su falta de comunicación. El chef se deshago en francés y no parece dispuesto a continuar con la entrevista que la agencia Grateau le consiguió. Genevieve utiliza su perfecto francés para convencerlo de seguir adelante con el programa de televisión. Además, le traduce a Emily lo que Gabriel durante su pelea. Aunque menciona que él la culpa por su falta de comunicación y por no esforzarse por su relación, también agrega que él no quiere volver a verla.

Después de ver a Gabriel y Genevieve cenando juntos, Emily decide seguir adelante. Gracias a Mindy Chen (Ashley Park), quien aceptó cantar en Crazy Horse para reunir dinero para Eurovision, Emily se reencuentra con su héroe de la nieve, Marcello, quien se presenta como un “cabrero” y la invita a salir. Tras recorrer París juntos hasta el amanecer, Marcello la invita a pasar un fin de semana en Roma.

Emily tiene dudas, pero tras otro desafortunado encuentro con Gabriel acepta la invitación de Marcello Muratori, quien en realidad es el director de la empresa familiar. Para evitar que Sylvie insista en que le consiga una entrevista con Muratori, la joven ejecutiva de marketing miente sobre su destino de vacaciones. Sin embargo, una fotografía la delata.

Emily Cooper (Lily Collins) recorre Roma en compañía de Marcello (Eugenio Franceschini) en la segunda parte de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EMILY IN PARIS 4″ PARTE 2?

Mientras Emily recorre los principales atractivos de Roma junto a Marcello, Genevieve se muda al departamento que Camille dejó y organiza una fiesta, a la que por supuesto invita a Gabriel y durante la velada, le da un beso. Tras visitar la Fontana de Trevi y la Plaza de España, Marcello y Emily también asisten a una fiesta y comparten un apasionado beso.

Al día siguiente la magia se arruina por la inesperada aparición de Sylvie, quien le pide a Marcello Muratori una entrevista para que escuche lo que Agence Grateau puede ofrecerle a su empresa. Marcello cree que se trata de una trampa de Emily y se marcha enfadado. La protagonista de “Emily in Paris” le reprocha a su jefa, quien explica que JVMA también está detrás de Muratori.

Emily decide buscar a Marcello para disculparse y converse de que no tiene nada que ver con el plan de Sylvie. Aunque resuelve sus diferencias y disfrutan de bellos momentos, Emily no puede evitar mencionar que JVMA no es la mejor opción si quieren mantener el espíritu de su empresa, lo que Antonia (Anna Galiena), la madre de Marcello, escucha y acuerda una reunión.

Tras la conversación con Sylvie y su equipo, Antonia acepta darles seis meses para demostrar lo que pueden hacer por su empresa. Por su parte, Marcello intenta distanciarse de Emily, pero no lo consigue y decide apostar por su romance.

¿Qué pasó con Mindy?

Luego de que la carrera musical de Mindy interfiere en sus planes de convertirse en el CEO de JVMA, Nico (Paul Forman) le pide a su novia que abandoné Eurovision. Por supuesto, ella se niega y termina su relación para seguir sus sueños. Para lidiar con la ruptura y el hecho de Nico hizo que la expulsaran de Eurovision, viaja a Roma y acompaña a Emily. Durante un paseo nocturno, ve un piano y canta una canción de su autoría, que se vuelve viral y consigue otra oportunidad.

¿Qué sucedió con Gabriel y Emily?

Gabriel finalmente consigue su estrella Michelin y durante la fiesta de celebración aclara las cosas con Genevieve, quien acepta mantener la distancia, aunque su mirada demuestra lo contrario. En tanto, Sylvie le pide a Emily que se quede en Roma para estar a cargo de la nueva sede de Agence Grateau y revisar el acuerdo con Muratori.

Mientras Gabriel, Antoine Lambert (William Abadie) y Alfie (Lucien Laviscount) celebran el éxito del restaurante, se encuentran con Mindy, quien les comparte las buenas nuevas sobre Emily. Gracias al consejo de Alfie, el chef decide seguir su corazón y buscar a Emily en Roma. ¿Significa que habrá una quinta temporada?

Emily Cooper (Lily Collins) se muda a Roma al final de la segunda parte de la cuarta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

La segunda parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” está disponible en Netflix desde el 12 de septiembre de 2024, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.